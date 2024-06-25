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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາການຜັນປ່ຽນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງເຂດໄຕງວຽນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານບັນດາຕົວເລກເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ, ລາຍຮັບງົບປະມານ, ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ…
ກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານເຂດໄຕງວຽນຄັ້ງທີ 3 (ພາບ: cand.com.vn)

ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນດ່າລາດ, ແຂວງເລິມດົ່ງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານເຂດໄຕງວຽນຄັ້ງທີ 3. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາການຜັນປ່ຽນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງເຂດໄຕງວຽນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານບັນດາຕົວເລກເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ, ລາຍຮັບງົບປະມານ, ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ… ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຕ້ອງກຳນົດຂອບນິຕິກຳ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາແຂວງເຂດໄຕງວຽນ ພ້ອມກັນພັດທະນາບົນຈິດໃຈຮ່ວມມື. ນີ້ແມ່ນການກຳນົດທິດເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຕາມທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ດ້ວຍການຮ່ວມສຳພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີແບບມີແຜນ, ມີວິທະຍາສາດ, ບັນດາແຂວງເຂດໄຕງວຽນ ອາດຈະປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນລວມມີ: ພັດທະນາລະບົບຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຕໍ່; ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເປັນລະບົບ, ຕາມສາຍ, ຂຸດຄົ້ນສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ແບ່ງປັນການດຶງດູດເງິນລົງທຶນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະສ້າງກຳລັງໜູນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ສ້າງທ່ວງທ່າເພື່ອໃຫ້ ເຂດໄຕງວຽນມີການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃໝ່

ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃໝ່

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ກຳນົດການພົວພັນທາງດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດສວມບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງ, ກຳນົດທິດສັງລວມໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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