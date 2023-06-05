ຂ່າວສານ
ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ
ພ້ອມກັບການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເມື່ອເດືອນ ເມສາ ຜ່ານມາຂອງທ່ານຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ David Hurley, ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese ປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973 – 2023). ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese ເມື່ອຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮັບບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ອົດສະຕາລີ ໃນພາກພື້ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນຄືນທັດສະນະຂອງ Canberra ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນກົດບັດ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ປີ 1982 (UNCLOS).
ສອງຝ່າຍເຫັນດີເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຖືນີ້ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນແກ່ການພັດທະນາສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສປຊ.