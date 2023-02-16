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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຖັນ​ແຖວ​ປັນ​ຍາ​ຊົນ, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ນັກ​ສິ​ລ​ະ​​ປິນ ອຸ​ທິດ​ສ່ວນ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພົບປະສ້າງສັນກັບຜູ້ແທນທີ່ເປັນປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023.
  ການພົບປະສ້າງສັນ  

ພາຍຫຼັງຮັບຟັງບັນດາຜູ້ແທນແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນຢ່າງເປີດອົກເປີດໃຈກ່ຽວກັບບົດຮຽນ, ປະສົບການ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ກໍຄືຄວາມຕັດສິນໃຈຢາກອຸທິດສ່ວນ, ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕົນ, ຂອງຂະແໜງການ, ຂອງວົງການ.ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຮັບຮູ້ຂໍ້ສະເໜີຂອງບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຖັນແຖວນັກວິທະຍາສາດ, ປັນຍາຊົນ, ນັກສິລະປິນ ແມ່ນກົກເຄົ້າກຳລັງແຮງຂອງປະເທດຊາດ, ແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາດ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ສຸມໃສ່ສ້າງລະບົບລະບອບລະບຽບການຕາມທິດສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອໃຫ້ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນ ພັດທະນາກຳລັງຄວາມສາມາດ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ; ສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍດຶງດູດ, ຖືເປັນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ເກື້ອກູນຢ່າງເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ປັດຈຸບັນ, ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ ຫວຽດນາມ ມີປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ ລວມທັງໝົດປະມານ 2,2 ລ້ານຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນ ຫຼາຍຄົນພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ: ແຂວງ ເບນແຈ ຄວນເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບ, ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ: ແຂວງ ເບນແຈ ຄວນເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບ, ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກຸມພາ, ຢູ່ ແຂວງ ເບນແຈ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ເບນແຈ ເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ປີ 2022 ແລະ ທິດທາງຫນ້າທີ່ປີ 2023.
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