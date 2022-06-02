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ຂ່າວສານ

ສ້າງແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ສົມບູນແບບ” ຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ

ຈຸດສຳຄັນໃນການຕັດສິນໄຊຊະນະ ຫຼື ປະລາໄຊຂອງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດ ນັ້ນແມ່ນລະດັບການເຂົ້າຮ່ວມ, ສຽງເວົ້າຂອງປະຊາຊົນໃນທຸກແງ່ມູມຊີວິດຂອງປະເທດຊາດ, ຂອງກົງຈັກລັດ.

ຈຸດສຳຄັນໃນການຕັດສິນໄຊຊະນະ ຫຼື ປະລາໄຊຂອງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດ ນັ້ນແມ່ນລະດັບການເຂົ້າຮ່ວມ, ສຽງເວົ້າຂອງປະຊາຊົນໃນທຸກແງ່ມູມຊີວິດຂອງປະເທດຊາດ, ຂອງກົງຈັກລັດ.

   

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ   ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳວາລະປະຊຸມ

(ພາບ: TTXVN)

“ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມແມ່ນໜ້າທີ່ປະຫວັດສາດອັນສູງສົ່ງ, ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປັບປຸງລະບົບການເມືອງໃຫ້ສົມບູນແບບ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກໄດ້ວາງອອກ, ເພື່ອປະເທດຊາດຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງຊາດ”. ນີ້ແມ່ນຄຳສະເໜີຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ ຮອດປີ 2030, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2045” ຕໍ່ກັບຄະນະຊີ້ນຳແຜນຮ່າງທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ເຊິ່ງດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

        ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳວາລະປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

        “ຈຸດສຳຄັນໃນການຕັດສິນໄຊຊະນະ ຫຼື ປະລາໄຊຂອງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດ ນັ້ນແມ່ນລະດັບການເຂົ້າຮ່ວມ, ສຽງເວົ້າຂອງປະຊາຊົນໃນທຸກແງ່ມູມຊີວິດຂອງປະເທດຊາດ, ຂອງກົງຈັກລັດ. ສະນັ້ນ, ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຂອດບຸກທະລຸສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມ ແມ່ນການປົດປ່ອຍແຫຼ່ງກຳລັງມະນຸດ, ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທ່ີສຸດຈະສ້າງປະຖົມປັດໃຈ, ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປົດປ່ອຍທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ ສ້າງເປັນກຳລັງແຮງສັງລວມ ເພື່ອນຳປະເທດຊາດມຸ່ງໄປເຖິງວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາ​ວ​ຍົກ​ສູງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານກວດ​ກາ​ຕື່ມ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາ​ວ​ຍົກ​ສູງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານກວດ​ກາ​ຕື່ມ​ອີກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສໍານັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຄໍາພັນ ພົມມະທັດ, ກໍາມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ຫົວໜ້າຄະນະປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດລາວ.
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