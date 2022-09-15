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ຂ່າວສານ

ສ້າງແຂວງ​ແຄ໊ງ​ຮ່​ວາ​ກາຍ​ເປັນ​ສູນການວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ - ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ພາກ​ກາງ - ໄຕ​ງວຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຍາຈາງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແຄ໊ງຮ່ວາ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຈຸດສຸມຂອງບາງຂະແໜງຂຶ້ນກັບຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ຂອງແຂວງແຄ໊ງຮ່ວາ, ພິເສດໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19. ກ່ຽວກັບບັນຫາຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສືສານໄດ້ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ແຂວງ ວາງອອກ ບັນດາບັນຫາທີ່ແທດຈິງ, ລະອຽດແມ່ນໃນການກໍ່ສ້າງອຳນາດການປົກຄອງເອເລັກໂຕນິກ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ. ທ່ານ ກ່າວວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ໃນໄລຍະຍາວ, ແຄ໊ງຮ່ວາຈະມີສູນເຕັກໂນໂລຢີສູງ 1  2ແຫ່ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ - ຂໍ້ມູນໃຫຍ່, ວິທະຍາສາດດ້ານສຸຂະພາບ ຍ້ອນວ່ານີ້ແມ່ນສູນການທ່ອງທ່ຽວໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ຕິດພັນກັບບັນດາໂຮງໝໍວິທະຍາສາດລະດັບສູງ ຕ່າງກັນຢ່າງຂາດຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆໃນປັດຈຸບັນ. ສຳຄັນກ່ວາແມ່ນທ້ອງຖິ່ນນີ້ ຕ້ອງລະດົມໄດ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງສັງຄົມ, ທຸກຂັ້ນ, ທົ່ວປວງຊົນມີຄວາມຮູ້ຢ່າງເຊິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ ດ້ານວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ງົດງາມ ໃນແຂວງ ລາຍເຈົາ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ງົດງາມ ໃນແຂວງ ລາຍເຈົາ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ຂຶ້ນກັບຕາແສງ ເຊີນບິ່ງ ເມືອງ ຕາເດື່ອງ ແຂວງ ລາຍເຈົາ. ຢູ່ແຫ່ງນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມຢູ່ແຂວງ ລາຍເຈົາ
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