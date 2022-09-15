ຂ່າວສານ
ສ້າງແຂວງແຄ໊ງຮ່ວາກາຍເປັນສູນການວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວເຂດພາກກາງ - ໄຕງວຽນ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ຂອງແຂວງແຄ໊ງຮ່ວາ, ພິເສດໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19. ກ່ຽວກັບບັນຫາຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສືສານໄດ້ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ແຂວງ ວາງອອກ ບັນດາບັນຫາທີ່ແທດຈິງ, ລະອຽດແມ່ນໃນການກໍ່ສ້າງອຳນາດການປົກຄອງເອເລັກໂຕນິກ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ. ທ່ານ ກ່າວວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ໃນໄລຍະຍາວ, ແຄ໊ງຮ່ວາຈະມີສູນເຕັກໂນໂລຢີສູງ 1 – 2ແຫ່ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ - ຂໍ້ມູນໃຫຍ່, ວິທະຍາສາດດ້ານສຸຂະພາບ ຍ້ອນວ່ານີ້ແມ່ນສູນການທ່ອງທ່ຽວໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ຕິດພັນກັບບັນດາໂຮງໝໍວິທະຍາສາດລະດັບສູງ ຕ່າງກັນຢ່າງຂາດຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆໃນປັດຈຸບັນ. ສຳຄັນກ່ວາແມ່ນທ້ອງຖິ່ນນີ້ ຕ້ອງລະດົມໄດ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງສັງຄົມ, ທຸກຂັ້ນ, ທົ່ວປວງຊົນມີຄວາມຮູ້ຢ່າງເຊິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ ດ້ານວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ.