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ຂ່າວສານ

ສ້າງສູນນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຢູ່ບິ່ງເຢືອງ

ສູນມີໜ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ສ້າງການກຳນົດທິດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຫັນປ່ຽນເຕັກໂນໂລຊີ,
(ພາບປະກອບຈາກ Chí Tưởng/TTXVN)
ວັນທີ 28 ສິງຫາ, ທ່ານ ຫວໍວັນມິນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງສູນນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຢູ່ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ. ສູນມີໜ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ສ້າງການກຳນົດທິດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຫັນປ່ຽນເຕັກໂນໂລຊີ, ຮູບແບບການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດຕອບສະໜອງທ່າອ່ຽງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4; ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການນະວັດຕະກຳ, ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາ, ສ້າງລະບົບຊີວະນາໆພັນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ; ດຶງດູດບັນດາພາກສ່ວນ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງສັງຄົມພ້ອມກັນກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອສ້າງຮູບແບບ, ຜະລິດຕະພັນ, ໂຄງການ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ໃນໄລຍະໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ

ທີ່ການພົບປະແລກປ່ຽນ, ບັນດານັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈເຖິງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຂອງສິງກະໂປ; ການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ເສດຖະກິດສີຂຽວລະຫວ່າງສອງປະເທດ...
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