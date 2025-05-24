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ຂ່າວສານ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມປອດໂປ່ງໃຫ້ແກ່ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຢາກພັດທະນາແມ່ນຕ້ອງມີທຶນ; ແລະ ໜຶ່ງໃນບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງດ້ານການເງິນແມ່ນມາຈາກສູນການເງິນສາກົນ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການສ້າງສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຢາກພັດທະນາແມ່ນຕ້ອງມີທຶນ; ແລະ ໜຶ່ງໃນບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງດ້ານການເງິນແມ່ນມາຈາກສູນການເງິນສາກົນ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ຢາກເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນ, ຕ້ອງມີສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດໝາຍ, ລະບອບລະບຽບການທີ່ກ້າວໜ້າ, ພື້ນຖານໂຄງການທັນສະໄໝ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຕ້ອງເຄົາລົບລະບອບລະບຽບການຕະຫຼາດ. ລະບອບລະບຽບການຕະຫຼາດແມ່ນຕ້ອງແກ່ງແຍ້ງ, ແມ່ນອີງຕາມກົດເກນຂອງການສະໜອງ - ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ກົດເກນມູນຄ່າ. ທັງຮັບປະກັນການຊີ້ນຳຂອງພັກ, ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຢ່າງເຄັ່ງຂັດ, ແຕ່ພັດປອດໂປ່ງ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ຮັບປະກັນສິດຊັບສິນ, ສິດເສລີໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້. ການຄຸ້ມຄອງຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ລຸລ່ວງ, ລະບອບລະບຽບການປອດໂປ່ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອັດສະລິຍະ”.

ຕາມບົດລາຍງານຂອງການນຳ 2 ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຄັດເລືອກເພື່ອກາຍເປັນສູນການເງິນຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບສປຊ

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບສປຊ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ການນຳ ແລະ ພະນັກງານກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການເມືອງຢູ່ບໍລິເວນ ສ.ອາຟະລິກາກາງ; ສະພາບການຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ MINUSCA
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