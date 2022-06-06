ຂ່າວສານ
ສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັດຍັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດສ້າງລັດແຫ່ງນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມຮອດປີ 2030, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2045 ໃຫ້ສົມບູນແບບ” ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮັບເອົາຄຳເຫັນປະກອບຂອງບັນດາຄະນະພັກແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ທາງພາກເໜືອໃສ່ຮ່າງແຜນຮ່າງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຮ່າງແຜນຮ່າງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນ, ເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຫຼາຍຄຳເຫັນປະກອບຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈໃສ່ເນື້ອໃນຂອງແຜນຮ່າງ ແລະ ມີທັງຄຳເຫັນໃໝ່, ເພື່ອສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ.