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ຂ່າວສານ

ສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັດຍັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ

ແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດສ້າງລັດແຫ່ງນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມຮອດປີ 2030, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2045 ໃຫ້ສົມບູນແບບ” ໄດ້ຮັບການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນ, ເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດສ້າງລັດແຫ່ງນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມຮອດປີ 2030, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2045 ໃຫ້ສົມບູນແບບ” ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮັບເອົາຄຳເຫັນປະກອບຂອງບັນດາຄະນະພັກແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ທາງພາກເໜືອໃສ່ຮ່າງແຜນຮ່າງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຮ່າງແຜນຮ່າງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນ, ເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຫຼາຍຄຳເຫັນປະກອບຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈໃສ່ເນື້ອໃນຂອງແຜນຮ່າງ ແລະ ມີທັງຄຳເຫັນໃໝ່, ເພື່ອສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດເຊຍ ຄັດຄ້ານຝ່າຍຕາເວັນຕົກສະໜອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ

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