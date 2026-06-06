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ຂ່າວສານ

ສ້າງປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ສີ​ຂຽວ, ສະ​ອາດ, ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ວັນ​ທີ 05 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່ຫຼາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ພິ​ທີ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ຂະ​ບວນ​ການ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ງານ​ຊຸມ​ນຸມ​ມິດ​ຕິງ​ຕອບ​ສະ​ໜອງວັນ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໂລກ ວັນ​ທີ 05 ມິ​ຖຸ​ນາ, ວັນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ໂລກ ວັນ​ທີ 08 ມິ​ຖຸ​ນາ, ເດືອນ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ສັບ​ປະ​ດາ​ທະ​ເລ ແລະ ​ໝູ່​ເກາະ ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2026 ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງ​ ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ສີ​ຂຽວ, ສະ​ອາດ, ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ.
  (ພາບ​ປະ​ກອບ: TTXVN)  

ໃນ​ຕາ​ແສງ ໂດ່​ເຊີນ, ພະ​ແນກ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ພ້ອມ​ກັບ​ອົງ​ການ ສ​ປ​ຊ​ ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (UNDP) ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນປະ​ທານ​ຮ່ວມ​​ງານ​ຊຸມ​ນຸມ​ມິດ​ຕິງ​ຕອບ​ສະ​ໜອງວັນ​​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໂລກ ພາຍ​ໃຕ້​ຫົວ​ຂໍ້ “ທົ່​ວ​ໂລກ​ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ” ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ “ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຢາງ​ພ​ລາດ​ສະ​ຕິກ​ແບບ​ໃຊ້​ເທື່ອ​ດຽວ - ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ​ສີ​ຂຽວ - ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽ​ວ​ສີ​ຂຽວ”.

ຢູ່​ແຂວງ ເງະ​ອານ, ກ​ະ​ຊວງກ​ະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ເງະ​ອານ ຈັດ​ “ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ລະ​ດັບຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ - ຈາກ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໄປ​ສູ່​ການ​ກະ​ທຳ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

SPIEF 29: ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ 3 ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ທາງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃໝ່

SPIEF 29: ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ 3 ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ທາງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃໝ່

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 04 – 06 ມິ​ຖຸ​ນາ, ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາ​ກົນ Saint Petersburg (SPIEF 29), ທ່ານ ຟ້າມ​ຢາ​ຕຸກ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ນຳ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຫວຽ​ດ​ນາມ ດຳ​ເນີນຫຼາຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂັ້ນ​ສູງ.
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