ຂ່າວສານ
ສ້າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ສີຂຽວ, ສະອາດ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ໃນຕາແສງ ໂດ່ເຊີນ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມກັບອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມງານຊຸມນຸມມິດຕິງຕອບສະໜອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ທົ່ວໂລກຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກະທຳເພື່ອດິນຟ້າອາກາດ” ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາງພລາດສະຕິກແບບໃຊ້ເທື່ອດຽວ - ແຜ່ກະຈາຍວິຖີຊີວິດສີຂຽວ - ການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ”.
ຢູ່ແຂວງ ເງະອານ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເງະອານ ຈັດ “ເວທີປາໄສລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ດິນຟ້າອາກາດ - ຈາກນະໂຍບາຍໄປສູ່ການກະທຳ”.