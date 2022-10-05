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ຂ່າວສານ

ສ່ືມວນຊົນຕ່າງປະເທດຕີລາຄາແງ່ຫວັງພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

WB ຫາກໍ່ຍົກລະດັບການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕໃນປີ 2022 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນລະດັບ 7,2%.

WB ຫາກໍ່ຍົກລະດັບການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕໃນປີ 2022 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນລະດັບ 7,2%.

    

 ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ບັນດາພາຫະນະສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດໄດ້ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງທະນາຄານໂລກ (WB) ຄາດຄະເນ ຫວຽດນາມ ຈະມີການເຕີບໂຕນຳໜ້າຢູ່ ອາຊີ ປີ 2022. WB ຫາກໍ່ຍົກລະດັບການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕໃນປີ 2022 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນລະດັບ 7,2%, ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍພໍສົມຄວນເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບຄາດຄະເນ 5,3% ທີ່ໄດ້ຍົກອອກເມື່ອເດືອນ ເມສາ ກ່ອນນັ້ນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ກໍ່ຄາດຄະເນວ່າ ລະດັບເຕີບໂຕລວມຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແມ່ນ 3,2%.

          ໃນຂະນະນັ້ນ, ໜັງສືພິມ Nikkei Asia ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ໃນໄຕມາດທີ 3 ປີ 2022 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າເພີ່ມຂຶ້ນສູງພໍສົມຄວນຢູ່ລະດັບ 13,67% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021, ໃນສະພາບການສົ່ງອອກໄປຍັງ ອາເມລິກາ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ແລະ ການບໍລິໂພກເອກະຊົນໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ເລີ່ມຜະລິດ ຊິບ (semiconductor chip) ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

          ກ່ຽວກັບດ້ານທ່ອງທ່ຽວ, ໜັງສືພິມ The Star ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາຂອງປີ 2022, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ມີປະມານ 1,87 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນທົວ 16,4 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.

          ຕາມຕົວເລກຂອງກົມໃຫຍ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຫາກໍ່ປະກາດໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸປະມານ 87 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ກາຍເປັນກຳລັງໜູນຕົ້ນຕໍຂອງການເຕີບໂຕທົ່ວຂະແໜງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຕ້ານອາດຊະຍາກຳ

ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຕ້ານອາດຊະຍາກຳ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Igor Krasnov ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການສະຫະພັນລັດເຊຍ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ.
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