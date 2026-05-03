ຂ່າວສານ ສ.ເຊັກໂກ ອະນຸຍາດໃຫ້ຖ້ຽວບິນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊໂລວາກີ ໄປຜ່ານເຂດນ່ານຟ້າປະເທດນີ້ເມື່ອເດີນທາງໄປຍັງ ມົດສະກູ 03/05/2026 ໂບໂລຍ ກໍ່ບໍ່ອະນຸຍາດເຂົ້າເຖິງເຂດນ່າຟ້າຂອງຕົນເຊັນດຽວກັນ ທ່ານ Robert Fico ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊໂລວາກີ (ພາບ: REUTERS/Yiannis Kourtoglou) ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ, ສື່ມວນຊົນ ສ.ເຊັກໂກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ Robert Fico ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊໂລວາກີ ບິນຜ່ານເຂດນາຟ້າປະເທດນີ້ ໃນການເດີນທາງໄປ ລັດເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສວນສະໜາມວັນໄຊຊະນະ (ຄືວັນທີ 9 ພຶດສະພາ), ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ເລື່ອງບາງປະເທດ ເອີລົບ ອື່ນໄດ້ປະຕິເສດ ແລະ ສະກັດກັ້ນການເດີນທາງຄັ້ງນີ້. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາ ໃນສະພາບການທີ່ຫຼາຍປະເທດ ເອີລົບ ປະຕິເສດໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊໂລວາກີ ໄປຜ່ານເຂດນານຟ້າຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມ ລັດເຊຍ ໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາຈະມາເຖິງ. ບັນດາປະເທດເຂດ Baltic ຄື Lit-va, Latvia ແລະ Estonia ໄດ້ຫ້າມຖ້ຽວບິນຂອງການນຳ ຊໂລວາກີ ແລະ ໂບໂລຍ ກໍ່ບໍ່ອະນຸຍາດເຂົ້າເຖິງເຂດນ່າຟ້າຂອງຕົນເຊັນດຽວກັນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)