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ຂ່າວສານ

ສ.ເກົາຫລີ ປະກາດເພີ່ມກອງທຶນຮ່ວມມືກັບອາຊຽນ ຂຶ້ນທົບສອງເທົ່າ

ສ.ເກົາຫລີ ແລະອາຊຽນ ກໍ່ຈະເລີ່ມປະຕິບັດໂຄງການປ່ຽນໃຫມ່ດິຈີຕອນແຖວຫນ້າໃນທ້າຍປີນີ້ ດ້ວຍບ້ວງເງິນລົງທຶນລວມມູນຄ່າ 30 ລ້ານ USD ຊື່ງໄດ້ຂຶ້ນແຜນຈົນຮອດປີ 2028.
ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ສ. ເກົາຫລີ Yoon Suk Yeol ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ -ສ.ເກົາຫລີ. ພາບ:Dương Giang/TTXVN

ວັນທີ 10 ຕຸລາ, ປະທານາທິບໍດີ ສ. ເກົາຫລີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ປະກາດວ່າ ປະເທດນີ້ ຈະເພີ່ມກອງທຶນຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ ຂຶ້ນທົບສອງເທົ່າ ແມ່ນ 48 ຕື້ USD ໃນປີ 2027 ເພື່ອຫນູນຊ່ວຍບັນດາໂຄງການສຳຄັນໃນພາກພື້ນ.ຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ສ. ເກົາຫລີ ຢູ່ ລາວ, ພາຍຫລັງສອງຝ່າຍຍົກການພົວພັນຂຶ້ນເປັນ “ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ”

ທີ່ກອງປະຊຸມດຳເນີນຢູ່ ວຽງຈັນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີນຳກັນສ້າງຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ. ເກົາຫລີ - ອາຊຽນ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຄວາມໝັ້ນຄົງການເດີນທະເລ ແລະຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳດ້ານປ້ອງກັນຊາດ. ສອງຝ່າຍກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຕົ້ນຕໍ. ສ.ເກົາຫລີ ແລະອາຊຽນ ກໍ່ຈະເລີ່ມປະຕິບັດໂຄງການປ່ຽນໃຫມ່ດິຈີຕອນແຖວຫນ້າໃນທ້າຍປີນີ້ ດ້ວຍບ້ວງເງິນລົງທຶນລວມມູນຄ່າ 30 ລ້ານ USD ຊື່ງໄດ້ຂຶ້ນແຜນຈົນຮອດປີ 2028.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ກ້າວ​ເຂົ້​າ​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ບຸກ​ບືນ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ກ້າວ​ເຂົ້​າ​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ບຸກ​ບືນ

ກ່ອນນີ້ 70 ປີ ຄືວັນທີ 10 ຕຸລາ ປີ1954, ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ. ຄຳຮຽກຮ້ອງ “ ປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງ ລຸກຂຶ້ນຍາດເອົາເອກະລາດ ໄດ້້ດັງກ້ອງກັງວານໃນລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນປີ 1954 ນັ້ນ ຄືດັ່ງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ອະດີດຕະການ ແລະ ປະຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ 70 ປີນັບແຕ່ວັນນັ້ນ ຊາວ ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍ ສາມັກຄີກັນ ສ້າງສາ ນະຄອນຫລວງ ວິລະຊົນ, ສູນກາງດ້ານການເມືອງ - ການປົກຄອງບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ, ນຳ ຮ່າໂນ້ຍ ກາຍເປັນກຳລັງຫນູນພັດທະນາຂອງທົ່ວປະເທດ ພ້ອມກັບປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ.
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