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ຂ່າວສານ

ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກ

ອາເມລິກາໄດ້ເຫັນດີເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຄ້າ ກັບ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດູນທາງການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດຕາມທິດມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມດູ່ນດ່ຽງແບບຍືນຍົງ, ຍາວນານ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 11 ເມສາ ຕ້ອງສ້າງຕັ້ງຄະນະເຈລະຈາໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເປັນຫົວໜ້າຄະນະໃນທັນທີ, ພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກຕ້ອງເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ລະດັບສູງ… ເພື່ອສ້າງແຜນການ, ມາດຕະການ, ບົນຈິດໃຈ “ຜົນປະໂຫຍດກົມກຽວ, ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ”. ນີ້ແມ່ນຄຳຊີ້ນຳຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນະໂຍບາຍພາສີໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10  ເມສາ ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາເມລິກາໄດ້ເຫັນດີເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຄ້າ ກັບ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດູນທາງການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດຕາມທິດມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມດູ່ນດ່ຽງແບບຍືນຍົງ, ຍາວນານ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ທັດສະນະແມ່ນຖືຄວາມສັງລວມໃນການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ, ໃນການພົວພັນລວມຂອງສາກົນ. ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແຕ່ບໍ່ກໍ່ຜົນສະທ້ອນເຖິງບັນຫາອື່ນໆ. ແກ້ໄຂບັນຫາກັບຄູ່ຮ່ວມມືນີ້ ແຕ່ບໍ່ກໍ່ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມມືອື່ນ. ແກ້ໄຂວຽກງງານນີ້ແຕ່ບໍ່ປະໃຫ້ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ບັນດາການພົວພັນອື່ນ ດ້ວຍສັນຍາການຄ້າເສລີ 17 ສະບັບທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມແລ້ວ ເຊິ່ງມີຕະຫຼາດກ່ວາ 60 ແຫ່ງໃນໂລກ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ສ້າງໂຄງປະກອບວິສາຫະກິດຄືນໃໝ່, ຫັນຜະລິດຕະພັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫັນຕະຫຼາດເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຫັນລະບົບການສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່, ລະບົບສະໜອງໃຫຍ່ຂອງໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫວຽດ​ນາມ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫວຽດ​ນາມ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງຈະມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 15 ເມສາ 2025
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