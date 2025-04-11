ຂ່າວສານ
ສົ່ງເສີມການເຈລະຈາທາງການຄ້າກັບ ອາເມລິກ
ວັນທີ 11 ເມສາ ຕ້ອງສ້າງຕັ້ງຄະນະເຈລະຈາໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເປັນຫົວໜ້າຄະນະໃນທັນທີ, ພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກຕ້ອງເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ລະດັບສູງ… ເພື່ອສ້າງແຜນການ, ມາດຕະການ, ບົນຈິດໃຈ “ຜົນປະໂຫຍດກົມກຽວ, ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ”. ນີ້ແມ່ນຄຳຊີ້ນຳຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນະໂຍບາຍພາສີໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ເມສາ ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາເມລິກາໄດ້ເຫັນດີເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຄ້າ ກັບ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດູນທາງການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດຕາມທິດມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມດູ່ນດ່ຽງແບບຍືນຍົງ, ຍາວນານ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ທັດສະນະແມ່ນຖືຄວາມສັງລວມໃນການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ, ໃນການພົວພັນລວມຂອງສາກົນ. ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແຕ່ບໍ່ກໍ່ຜົນສະທ້ອນເຖິງບັນຫາອື່ນໆ. ແກ້ໄຂບັນຫາກັບຄູ່ຮ່ວມມືນີ້ ແຕ່ບໍ່ກໍ່ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມມືອື່ນ. ແກ້ໄຂວຽກງງານນີ້ແຕ່ບໍ່ປະໃຫ້ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ບັນດາການພົວພັນອື່ນ ດ້ວຍສັນຍາການຄ້າເສລີ 17 ສະບັບທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມແລ້ວ ເຊິ່ງມີຕະຫຼາດກ່ວາ 60 ແຫ່ງໃນໂລກ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ສ້າງໂຄງປະກອບວິສາຫະກິດຄືນໃໝ່, ຫັນຜະລິດຕະພັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫັນຕະຫຼາດເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຫັນລະບົບການສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່, ລະບົບສະໜອງໃຫຍ່ຂອງໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ.