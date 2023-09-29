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    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສູນ ອາຊຽນ - ສ ເກົາຫຼີ ຈຳໜ່າຍ ວີດີໂອ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຢ້ຽມຢາມວັດທະນະທຳ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍາກຳ”, ບັນດາວີດີໂອ ທີ່ຜະລິດໃນປີນີ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ແນະນຳບັນດາສະຖາປັດຕະຍາກຳ ແລະ ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງ ຫວຽດນາມ
ພາບວັດ ບ໋າຍດີີ້ງ (ພາບ: ສູນ ອາຊຽນ - ສ ເກົາຫຼີ)

ວັນທີ 28 ກັນຍາ, ສູນສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) - ສ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຈຳໜ່າຍບັນດາວີດີໂອ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ (27 ກັນຍາ). ບັນດາວີດີໂອ ເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳ ອາຊຽນ ຄືດັ່ງຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍຮູບແບບຂອງພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ສ ເກົາຫຼີ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຢ້ຽມຢາມວັດທະນະທຳ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍາກຳ”, ບັນດາວີດີໂອ ທີ່ຜະລິດໃນປີນີ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ແນະນຳບັນດາສະຖາປັດຕະຍາກຳ ແລະ ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ. ແຕ່ລະວີດີໂອ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ແນະນຳສະຖາປັດຕະຍາກຳ ຢູ່ 2 ນະຄອນຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

ວີດີໂອກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງສະຖາປັດຕະຍາກຳ ແລະ ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນິງບິ່ງ, ບັນດາສະຖານທີ່, ຄື: ໂຮງລະຄອນໃຫຍ່ ແລະ ໂບດໃຫຍ່ ຕະຫຼອດຮອດ ຫໍພິພິທະພັນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໂບດ ຟາດຢ້ຽມ ແລະ ວັດ ບ໋າຍດີ໊ງ.   

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ສຶກ​ສາລາວ ເຊື່ອມ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ຜ່ານ​ລາຍ​ການ Homestay

ນັກ​ສຶກ​ສາລາວ ເຊື່ອມ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ຜ່ານ​ລາຍ​ການ Homestay

ພາຍຫຼັງ 3 ປີທີ່ຢຸດຊົ່ວຄາວຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19, ໄລຍະຜ່ານມາໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ T78 ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງເທາະລົກ, ເມືອງຝຸກເທາະ, ຮ່າໂນ້ຍຈັດລາຍການ“ສົ່ງນັກສຶກສາລາວໄປຢູ່ນຳຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນ” ສົກປີ 2022 – 2023. ຜ່ານໂຄງການ ໂຮງຮຽນຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງນັກຮຽນສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຫວຽດກໍ່ຄືເຂົ້າໃຈຫຼາຍກ່ວາກ່ຽວກັບຊີວິດດ້ານວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ.
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