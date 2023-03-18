ຂ່າວສານ
ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດເສດຖະກິດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງລັດໃຫ້ພັດທະນາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກັບຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງທຶນແຫ່ງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ ແລະ 19 ກຸ່ມບໍລິສັດເສດຖະກິດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ແຫ່ງລັດຂຶ້ນກັບຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງທຶນຂອງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຄຸ້ມຄອງທຶນຂອງລັດ, ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງລັດ, ຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ການເຄື່ອນໄຫວ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນແກ່ນສານ, ນຳພາໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ສ້າງການແຜ່ຂະຫຍາຍໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ພ້ອມທັງຍູ້ແຮງບົດບາດເປັນເສນທິການ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ດຶງດູດແຫຼ່ງທຶນ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ການລົງທຶນ, ການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ… ພິເສດ, ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງທຶນຂອງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ 19 ແຫ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່, ບົດບາດຂອງຜູ້ນຳໜ້າວິສາຫະກິດ ກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງການລົງທຶນ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຂະແໜງ, ຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ເຕັກນິກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່.