ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກກຳມາທິການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະສະພາ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ
ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງປະທານກຳມາທິການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນແມັ້ງຕຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນປັບປຸງ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາຕ່ຳ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເວົ້າສະເພາະ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າລວມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນ ຂອງການນຳສະຫະພັນລັດເຊຍ ຕໍ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ແມ່ນຈຸດພິເສດສຳຄັນ ໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ. ຄາດວ່າ, ສອງຝ່າຍຈະພ້ອມກັນສະຫລຸບ ການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງພິຈາລະນາບັນດາບັນຫາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສູງທີ່ສຸດ.