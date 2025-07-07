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ຂ່າວສານ

ສື່​ມວນ​ຊົນ ​ບຣາ​ຊິນ ເຊີດຊູ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ບົດຂຽນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ພວມຢູ່ໃນທ່າພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ກາຍເປັນສັນຍາລັກທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງການຮ່ວມມື ໃຕ້ - ໃຕ້ ໃນໂລກຫຼາຍຂົ້ວ ແລະ ແກ້ງແຍ້ງກັນ.
ສື່ມວນຊົນ Novaresistencia (ພາບ: VGP )

ວັນທີ 05 ກໍລະກົດ, ສື່ມວນຊົນ Novaresistencia ຂອງບຣາຊິນ ໄດ້ລົງບົດຂຽນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ: ເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດ, ກຳນົດທິດອະນາຄົດການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ”. ບົດຂຽນໄດ້ເອົາລົງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ມາຢ້ຽມຢາມ ບຣາຊິນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ເປີດກວ້າງ 2025.

ບົດຂຽນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ພວມຢູ່ໃນທ່າພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ກາຍເປັນສັນຍາລັກທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງການຮ່ວມມື ໃຕ້ - ໃຕ້ ໃນໂລກຫຼາຍຂົ້ວ ແລະ ແກ້ງແຍ້ງກັນ. ດ້ວຍຂີດໝາຍແມ່ນການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນປີ 2024, ຫວຽດນາມ ແລະ ບຣາຊິນ ພວມເປີດສັງກາດໃໝ່ຂອງການພົວພັນຮອບດ້ານ, ໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນດວງດາວພວມກະຈ່າງແຈ້ງຢູ່ ອາຊີ ດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານເສດຖະກິດທີ່ກ້າວກະໂດດຂັ້ນ ແລະ ບົດບາດຂອງຍຸດທະສາດນີ້ນັບມື້ນັບສຳຄັນ.

ບົດຂຽນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງກະໂດດຂັ້ນແຕ່  1,5 ຕື້ USD ໃນປີ 2011 ຂຶ້ນເຖິງກ່ວາ 7,7 ຕື້ USD ໃນປີ 2024, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ  5 ເທື່ອໃນກ່ວາ ໜຶ່ງທົດສະວັດ. ການເຕີບໂຕນີ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະໜູນຊ່ວຍຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດເມື່ອ ຫວຽດນາມ ພວມປັບປຸງບົດບາດໃນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງກ​ະ​ສິ​ກຳ ບ​ຣາ​ຊິນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງກ​ະ​ສິ​ກຳ ບ​ຣາ​ຊິນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີກະຊວງກະສິກຳສອງປະເທດສ້າງກຸ່ມປະຕິບັດງານຮ່ວມ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂັ້ນສູງ, ລວມມີການເປີດຕະຫຼາດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ເປັນຂອງທ່າແຮງຂອງກັນ
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