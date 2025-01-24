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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ ສະ​ວິດ​ລົງ​ຂ່າວ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼວງຫຼາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ວິດ ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ພາຍຫຼັງຂ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະວິດເປັນເອກະພາບຕໍ່ຫຼັກການຍົກການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ໄດ້ປະກາດ, ວັນທີ 22 ມັງກອນ, ສື່ມວນຊົນສະວິດ ໃນລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບເຫດການນີ້.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະວິດ Karin Keller Sutter (ພາບ: TTXVN)

ພາຍຫຼັງຂ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະວິດເປັນເອກະພາບຕໍ່ຫຼັກການຍົກການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ໄດ້ປະກາດ, ວັນທີ 22 ມັງກອນ, ສື່ມວນຊົນສະວິດ ໃນລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບເຫດການນີ້.

ເວັບໄຊ Nau.ch ໄດ້ຄັດສະເໜີບົດຂຽນຂອງສຳນັກຂ່າວສານ Keystone SDA ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ສະວິດ ແລະ ຫວຽດນາມ ຢາກເພີ່ມທະວີການໂອ້ລົມສົນທະນາ”. ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດໄດ້ເຊັນຖະແຫຼງການເຈດຈຳນົງຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາເປັນປະຈຳທີ່ການພົບປະເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຢູ່ Davos. ໃນການພົບປະລະຫວ່າງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະວິດ Karin Keller Sutter ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດໄດ້ຮັບການລົງນາມ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ໜັງສືພິມລາຍວັນ Blick ເຊິ່ງອອກຂ່າວຢູ່ເຂດເວົ້າພາສາເຢຍລະມັນຂອງ ສະວິດ ໄດ້ລົງຂ່າວກ່ຽວກັບການພົວພັນຫວຽດນາມ - ສະວິດວ່າ ການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວພັດທະນາທີ່ຕັ້ງໜ້າ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ, ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ການຮ່ວມມືພັດທະນາ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ການສຶກສາ ບຳລຸງສ້າງ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ນາບ​ຂູ່​ຈັດ​ວາງ​ພາ​ສີ​ຕື່ມ​ອີກ​ຖ້າ ລັດ​ເຊຍ​ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ ຢູ​ແກຼນ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ນາບ​ຂູ່​ຈັດ​ວາງ​ພາ​ສີ​ຕື່ມ​ອີກ​ຖ້າ ລັດ​ເຊຍ​ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ ຢູ​ແກຼນ

ວັນທີ 22 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ນາບຂູ່ຈະເພີ່ມເຕີມບັນດາມາດຕະການຈັດວາງພາສີຕື່ມອີກເຂົ້າໃນບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດລັດເຊຍ ຖ້າປະເທດນີ້ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ຢູແກຼນ.
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