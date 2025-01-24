ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ສະວິດລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ - ສະວິດ ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ
ພາຍຫຼັງຂ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະວິດເປັນເອກະພາບຕໍ່ຫຼັກການຍົກການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ໄດ້ປະກາດ, ວັນທີ 22 ມັງກອນ, ສື່ມວນຊົນສະວິດ ໃນລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບເຫດການນີ້.
ເວັບໄຊ Nau.ch ໄດ້ຄັດສະເໜີບົດຂຽນຂອງສຳນັກຂ່າວສານ Keystone SDA ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ສະວິດ ແລະ ຫວຽດນາມ ຢາກເພີ່ມທະວີການໂອ້ລົມສົນທະນາ”. ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດໄດ້ເຊັນຖະແຫຼງການເຈດຈຳນົງຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາເປັນປະຈຳທີ່ການພົບປະເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຢູ່ Davos. ໃນການພົບປະລະຫວ່າງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະວິດ Karin Keller Sutter ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດໄດ້ຮັບການລົງນາມ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ໜັງສືພິມລາຍວັນ Blick ເຊິ່ງອອກຂ່າວຢູ່ເຂດເວົ້າພາສາເຢຍລະມັນຂອງ ສະວິດ ໄດ້ລົງຂ່າວກ່ຽວກັບການພົວພັນຫວຽດນາມ - ສະວິດວ່າ ການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວພັດທະນາທີ່ຕັ້ງໜ້າ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ, ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ການຮ່ວມມືພັດທະນາ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ການສຶກສາ ບຳລຸງສ້າງ…