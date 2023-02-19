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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ສາ​ກົນ ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ດັບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານສາກົນ ຫາກໍຍົກອອກການຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບລະດັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ.
  ການຜະລິດເສັ້ນຝ້າຍສົ່ງອອກຢູ່ບໍລິສັດ ຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ຝູເທາະ (ພາບ: TTXVN)  

ໃນນັ້ນ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນລຸລະດັບການເຕີບໂຕເປັນໜ້າປະທັບໃຈຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ລວມມີການຫັນການຄ້າເປັນເສລີ, ການປັບປຸງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ລົງທຶນເຂົ້າແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພິເສດແມ່ນມີພື້ນຖານການເມືອງທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ.

ໃນບົດຂຽນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊ ອາຊີຕາເວັນອອກ, ທ່ານ Suiwah Leung ຮອງສາດສະດາຈານດ້ານເສດຖະກິດກິດຕິມະສັກ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ Crawford, ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມຟື້ນຕົວ. ຕາມບົດຂຽນດັ່ງກ່າວ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຍັງຟື້ນຕົວຢ່າງແຮງ ຍ້ອນມີການຫັນປ່ຽນນະໂຍບາຍຄວບຄຸມໂລກລະບາດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໄປສູ່ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບໂລກລະບາດ ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ການເຕີບໂຕ GDP ປີ 2022 ບັນລຸ 8,03%.

ໜັງສືພິມ Bloomberg (ອາເມລິກາ)  ກໍໄດ້ລົງບົດຂຽນ ໂດຍຕີລາຄາວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາໄວທີ່ສຸດໃນອາຊີ ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕຂຶ້ນເຖິງ 8,03% ໃນປີ 2022. ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ແລະ ບັນລຸເງິນລົງທຶນເກືອບ 27,8 ຕື້ USD ໃນປີ 2022.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ

ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ Tea Banh, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປະເຈຍ ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ.
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