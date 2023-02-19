ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນສາກົນ ຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ
ໃນນັ້ນ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນລຸລະດັບການເຕີບໂຕເປັນໜ້າປະທັບໃຈຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ລວມມີການຫັນການຄ້າເປັນເສລີ, ການປັບປຸງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ລົງທຶນເຂົ້າແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພິເສດແມ່ນມີພື້ນຖານການເມືອງທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ.
ໃນບົດຂຽນທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊ ອາຊີຕາເວັນອອກ, ທ່ານ Suiwah Leung ຮອງສາດສະດາຈານດ້ານເສດຖະກິດກິດຕິມະສັກ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ Crawford, ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມຟື້ນຕົວ. ຕາມບົດຂຽນດັ່ງກ່າວ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຍັງຟື້ນຕົວຢ່າງແຮງ ຍ້ອນມີການຫັນປ່ຽນນະໂຍບາຍຄວບຄຸມໂລກລະບາດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໄປສູ່ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບໂລກລະບາດ ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ການເຕີບໂຕ GDP ປີ 2022 ບັນລຸ 8,03%.
ໜັງສືພິມ Bloomberg (ອາເມລິກາ) ກໍໄດ້ລົງບົດຂຽນ ໂດຍຕີລາຄາວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາໄວທີ່ສຸດໃນອາຊີ ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕຂຶ້ນເຖິງ 8,03% ໃນປີ 2022. ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ແລະ ບັນລຸເງິນລົງທຶນເກືອບ 27,8 ຕື້ USD ໃນປີ 2022.