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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ສາ​ກົນ​​ລົງ​ຂ່າວ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ “ວັນ​ບຸນ​ແຫ່ງ​ຊາດ” ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ວັນທີ 15 ມີນາ, ສື່ມວນຊົນສາກົນ ໄດ້ພ້ອມກັນໃຫ້ຂ່າວ, ບົດເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບວັນບຸນເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ເຫດການການເມືອງສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ຈຸດເວລາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງປ່ອນບັດໃສ່ຫີບ - ການກະທຳສະແດງສິດເປັນເຈົ້າຂອງຂອງປະຊາຊົນ

ເວັບໄຊຂອງສະຖານີໂທລະພາບສູນກາງ ຈີນ (CTTV) ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ວັນທີ 15 ມີນາ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI. ສຳນັກຂ່າວສານ Prensa Latina  ຂອງ ກູບາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາຈຸດໃໝ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້, ໃນນັ້ນ ມີເລື່ອງຈັດການປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດເວລາ, ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທຳອິດທີ່ຈັດຕາມຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ແບບວິທີການຂົນຂວາຍເລືອກຕັ້ງດ້ວຍຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ທາງໄກ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນການຄຸ້ມຄອງບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ກໍຄື ຈັດຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງ.

ວິທະຍຸ Sputnik (ຂອງ ລັດເຊຍ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ຂອງ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການບູລະນະກົງຈັກອຳນາດການປົກຄອງໃໝ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບການຈັດຕັ້ງ, ກໍຄືໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວເລືອກຕັ້ງ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນປັບປຸງລະບົບການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາສຳນັກຂ່າວສານສາກົນ ເຊັ່ນ: Reuters (ອັງກິດ), AFP (ຝລັ່ງ),…  ກໍໄດ້ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບວັນບຸນເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນດຽວກັນ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຜັງ​ສັງ​ລວມ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ວີ​ໄສ​ທັດ​ 100 ປີ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຜັງ​ສັງ​ລວມ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ວີ​ໄສ​ທັດ​ 100 ປີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ປັດຊະຍາຂອງການວາງແຜນກຳນົດແມ່ນຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເຈົ້າຂອງ; ຕົວເມືອງແຫ່ງຄວາມຮັ່ງມີ, ສີວິໄລ, ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ສີສັນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ວິໄສທັດ 100 ປີ.
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