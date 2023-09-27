ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ບຸນກາຣີ ໄດ້ລົງພິມຂ່າວ, ບົດຂຽນເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ
ໃນໄລຍະທີ່ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມ ບຸນກາຣີ (ແຕ່ວັນທີ 24-26 ກັນຍາ), ສື່ມວນຊົນຂອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນໄດ້ລົງພິມຂ່າວ, ບົດຂຽນເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມນີ້.
ບົດຂຽນຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ບຸນກາຣີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 4 ການກຳນົດທິດໃນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ແລະ ການພັດທະນາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ບຸນກາຣີ. ນັ້ນແມ່ນ: ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດ້ານການເມືອງ ແລະ ການທູດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືລົງທຶນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ; ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນແລະ ນະວັດຕະກໍາ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນຂົງເຂດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ.
ເວັບໄຊຂ່າວສານ ບຸນກາຣີ ຢືນຢັນວ່າ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸນກາຣີ Rosen Zhelyazkov ຖືວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ລະຫວ່າງ ບຸນກາຣີ ແລະ ຫວຽດນາມ ຕາມທິດສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ໂດຍຜ່ານການເພີ່ມທະວີ ການເຈລະຈາຂັ້ນສູງ.
ສ່ວນໜັງສືພິມຫຼາຍສະບັບອື່ນໆຂອງປະເທດນີ້ກໍ່ພ້ອມກັນລົງພິມຫຼາຍບົດຂຽນໂດຍແບ່ງປັນເຫດການ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ບຸນກາຣີ. ບັນດາບົດຂຽນຢືນຢັນ ຈະເພີ່ມທະວີການພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸນກາຣີ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.