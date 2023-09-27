Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນ ບຸນກາຣີ ໄດ້ລົງພິມຂ່າວ, ບົດຂຽນເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ

ສື່ມວນຊົນຂອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນໄດ້ລົງພິມຂ່າວ, ບົດຂຽນເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມນີ້.
ສືພິມຫຼາຍສະບັບອື່ນໆຂອງປະເທດນີ້ກໍ່ພ້ອມກັນລົງພິມຫຼາຍບົດຂຽນໂດຍແບ່ງປັນເຫດການ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ບຸນກາຣີ (ພາບ: quochoi.vn)

ໃນໄລຍະທີ່ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມ ບຸນກາຣີ (ແຕ່ວັນທີ 24-26 ກັນຍາ), ສື່ມວນຊົນຂອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນໄດ້ລົງພິມຂ່າວ, ບົດຂຽນເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມນີ້.

ບົດຂຽນຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ບຸນກາຣີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 4 ການກຳນົດທິດໃນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ແລະ ການພັດທະນາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ບຸນກາຣີ. ນັ້ນແມ່ນ: ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດ້ານການເມືອງ ແລະ ການທູດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືລົງທຶນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ; ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນແລະ ນະວັດຕະກໍາ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນຂົງເຂດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ.

ເວັບໄຊຂ່າວສານ ບຸນກາຣີ ຢືນຢັນວ່າ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸນກາຣີ Rosen Zhelyazkov ຖືວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ລະຫວ່າງ ບຸນກາຣີ ແລະ ຫວຽດນາມ ຕາມທິດສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ໂດຍຜ່ານການເພີ່ມທະວີ ການເຈລະຈາຂັ້ນສູງ.

ສ່ວນໜັງສືພິມຫຼາຍສະບັບອື່ນໆຂອງປະເທດນີ້ກໍ່ພ້ອມກັນລົງພິມຫຼາຍບົດຂຽນໂດຍແບ່ງປັນເຫດການ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ບຸນກາຣີ. ບັນດາບົດຂຽນຢືນຢັນ ຈະເພີ່ມທະວີການພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸນກາຣີ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນທາງກັບ​ເມືອ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ບ​ຣາ​ຊິນ​ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນທາງກັບ​ເມືອ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ບ​ຣາ​ຊິນ​ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ໃນ 8 ວັນຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ບຣາຊິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍ ກ່ວາ 70 ການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ 5 ນະຄອນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top