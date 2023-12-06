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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນລາວ ໃຫ້ຂ່າວ ແລະ ບົດກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ

ບັນດາສຳນັກສື່ມວນຊົນໃຫຍ່ຂອງລາວຄື: ໜັງສືພິມປະເທດລາວ, ລາວ ພັດທະນາ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ລົງພິມຂ່າວ, ບົດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ.
ພາບປະກອບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ສື່ມວນຊົນລາວ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວ ແລະ ບົດກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ແລະເຮັດວຽກຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.

ບັນດາສຳນັກສື່ມວນຊົນໃຫຍ່ຂອງລາວຄື: ໜັງສືພິມປະເທດລາວ, ລາວ ພັດທະນາ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ລົງພິມຂ່າວ, ບົດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ. ບັນດາຂ່າວ ແລະ ບົດລ້ວນແຕ່ຢັ້ງຢືນການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ລາວຄັ້ງນີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ ເວົ້າລວມ, ລະຫວ່າງ 2 ສະພາແຫ່ງຊາດ ເວົ້າສະເພາະໃຫ້ນັບມື້ນັບກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ.

ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ລາວ ກໍ່ໄດ້ອອກອາກາດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຄື: ບັນດາການພົບປະເຈລະຈາກັບການນຳພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າໂນ້ຍ ໝູນໃຊ້ທ່າໄດ້ປຽບ, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຍາມກາງຄືນ

ຮ່າໂນ້ຍ ໝູນໃຊ້ທ່າໄດ້ປຽບ, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຍາມກາງຄືນ

ໄລ່ຮອດໝົດເດືອນ ພະຈິກ, ນະຄອນຫລວງຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ 22,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 32,4% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ລວມຍອດລາຍຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຄາດວ່າບັນລຸປະມານ 84.250 ຕື້ດົ່ງ (ກວ່າ 3.46 ຕື້ USD), ເພີ່ມຂຶ້ນ 58.4% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ເພື່ອສືບຕໍ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວຂອງນະຄອນໄດ້ ແລະ ພວມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຍາມກາງຄືນ. ນອກຈາກນຳເອົາການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີຄຸນນະພາບມາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວກາງຄືນຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງນະຄອນຫຼວງ.
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