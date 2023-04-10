ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນລາວ: ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ
ບັນດາໜັງສືພິມຂອງລາວຄື: ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ - ກະບອກສຽງຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ; ໜັງສືພິມປະເທດລາວ ສຽງຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ລາວ (KPL)… ສະບັບອອກວັນທີ 10 ເມສາ ລ້ວນແຕ່ລົງພິມໃນໜ້າຫຼັກດ້ວຍບົດນຳຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນ ປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ; ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດລາວ - ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.
ບົດນຳຂອງ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ. ຕາມໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ ສືບຕໍ່ພັດທະນາກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນກໍ່ຄືຢູ່ໃນໂລກ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ບົດນຳຂອງໜັງສືພິມປະເທດລາວ ກໍເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ເລືອກ ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດທຳອິດທີ່ຢ້ຽມຢາມພາຍຫຼັງຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ.