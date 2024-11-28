ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ
ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໄດ້ປັບປຸງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ, ນຳຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທດຈິງມາໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ການພົວພັນໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜ່ານບັນດາໄລຍະ
ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜ່ານບັນດາໄລຍະປະຫວັດສາດ, ໂດຍອີງໃສ່ນ້ຳໃຈສາມັກຄີທີ່ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ໃສແຈ້ງຂອງສອງຊາດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ກັນ. ຕົວຈິງໄດ້ພິສູດໃຫ້ການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະກ່ວາ 57 ປີຜ່ານມາ, ນັບແຕ່ເວລາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (24/6/1957) ເຊິ່ງຍາມໃດກໍ່ສະໜິດຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ພິເສດ, ນັບແຕ່ປີ 2005, ການພົວພັນນີ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນແກນຕາມທິດນຳ “ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ໝັ້ນຄົງຍາວນານ”. ສອງປະເທດໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ແລກປ່ຽນຫຼາຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຮ່ວມມືໃນບັນດາເວທີປາໄສໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນພວມແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ, ພິເສດວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍມີການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສູງ. ໃນ 10 ເດືອນຜ່ານມາ, ວົງເງິນສອງຝ່າຍບັນລຸ 8,3 ຕື້ USD. ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຂອງກຳປູເຈຍ ແລະ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ກຳປູເຈຍ ຢູ່ ອາຊຽນ.
ສອງປະເທດກໍ່ໄດ້ສົມທົບກັນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ ອາຊຽນ, ສປຊ ແລະ ບັນດາກົນໄກອະນຸພາກພື້ນ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ຖານະບົດບາດຂອງແຕ່ລະປະເທດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່ງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ.
ປີ 2024 ເຫັນປະຈັກຕາການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍໄດ້ຮັບການປັບປູງຢ່າງໜັກແໜ້ນ. ໃນປີ 2024, ການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍມີການພົບປະສຳຄັນຫຼາຍຄັ້ງ. ໃນນັ້ນ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ (ໃນຂະນະນັ້ນເປັນ ປະທານປະເທດ) ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດ; ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ (ໃນຂະນະນັ້ນເປັນ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ) ໄດ້ພົບປະກັບພະມະຫາກະສັດ ກຳປູເຈຍ Norodom Sihamoni ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ ຄັ້ງທີ 19 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນເມື່ອເດືອນຕຸລາ, ຢູ່ຝລັ່ງ; ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ເດືອນພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ GMS8, ACMECS 10 ແລະ CLMV 11ຢູ່ ຈີນ. ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຫາກໍ່ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມກຳປູເຈຍຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 12 ຂອງກອງປະຊຸມສາກົນບັນດາພັກການເມືອງອາຊີ ແລະ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 11 ຂອງລັດຖະສະພາສາກົນ “ເພື່ອຄວາມອົບອ້ອມອາຊີ ແລະ ເພື່ອສັນຕິພາບ” (ລະຫວ່າງວັນທີ 21 – 24 ພະຈິກ).
ໃນການພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ, ພະມະຫາກະສັດ Norodom Sihamoni ແລະ ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ກຳປູເຈຍ ຍາມໃດກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມແມ່ນເພື່ອນຍິ່ງໃຫຍ່, ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ສະໜິດສະໜົມ ຂອງປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ. ປະຊາຊົນກຳປູເຈຍບໍ່ມີວັນຈະລືມການສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ລ້ຳຄ່າຂອງພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ໃນກິດຈະການແຫ່ງການປົດປ່ອຍຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກລະບອບດັບສູນເຊື້ອຊາດ, ກໍ່ຄືໃນວິວັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາປະເທດກຳປູເຈຍໃນປັດຈຸບັນ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽນາມ ຍາມໃດກໍ່ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດຢູ່ລະດັບສູງຕໍ່ການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືອັນດີງາມ ກັບລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະການພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ທ່ານ ຫວູຫ໋າຍຮ່າ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການ ການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ໃນການພົບປະຂັ້ນສູງທຸກຄັ້ງ, ບັນດາການນຳກຳປູເຈຍລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ; ຖືວ່າຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງສອງຊາດໃນຕະຫຼອດວິວັດການປະຫວັດສາດກໍ່ຄືການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດຂອງສອງຊາດ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ໂຄ່ນຫຼົ້ມລະບົບ Pol Pot.
ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງພະມະຫາກະສັດ Norodom Sihamoni ຄັ້ງນີ້ແມ່ນການສືບຕໍ່ບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສຸດຍອດເຊິ່ງກັນແລະກັນຂອງການນຳສອງປະເທດໃນປີ 2024. ການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 7 ຂອງພະມະຫາກະສັດ ຍິ່ງມີຄວາມໝາຍກ່ວາເມື່ອດຳເນີນກົງກັບວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ທີ່ພະອົງຂຶ້ນຄອງບັນລັງ, ຜ່ານນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຂອງພະມະຫາກະສັດທີ່ມີຕໍ່ ຫວຽດນາມ.
ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ ຫງວຽນຮູຍຕັ້ງແລ້ວ, ການພົບປະ, ແລກປ່ຽນໂດຍກົງ ກັບການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ຍາມໃດກໍ່ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການກຳນົດທິດຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ຂອງພະມະຫາກຳສັດ Norodom Sihamoni ມີຄວາມໝາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ເປີດກວ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີ, ປັບປຸງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.