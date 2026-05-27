ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ແລະ ຍົກລະດັບການປະສານສົມທົບຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ
ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ແລະ ຍົກລະດັບການປະສານສົມທົບຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງເກື່ອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສິງກະໂປ ແລະ ໃນບົດຄຳເຫັນ ຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມທີ່ກອງປະຊຸມ Shangri-La ແຕ່ວັນທີ 29 – 31 ພຶດສະພາ. ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແມ້ງເກື່ອງ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ ໃນການສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຫັນຂອບຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດເປັນລະອຽດ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນແມ້ງເກື່ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈະມີບົດກ່າວປາໄສສະເໜີຄຳແນະນຳທີ່ກອງປະຊຸມ Shangri-La. ບົດກ່າວປາໄສຂອງທ່ານ ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າ ຈະເຜີຍແຜ່ ທັດສະນະ ແລະສານຂອງ ຫວຽດນາມ ເຖິງບັນດາປະເທດ ກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດທາງເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຍຸດທະສາດທີ່ພວມວາງອອກ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນໂຄງປະກອບພາກພື້ນພວມໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ Rajpal Singh ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສິງກະໂປ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈະນຳສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະຮ່ວມມືໃໝ່.