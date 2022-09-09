ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ບຣູໄນ - ຫວຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ບຣູໄນ ຢ່າງເປັນທາງການ (ແຕ່ວັນທີ 6 – 8 ກັນຍາ) ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 2 ຂອງຄະນະກຳມະການປະສົມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ບຣູໄນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ກັນຍາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບກະສັດ Sultan Haji Hassanal Bolkiah ຢູ່ພະລາດຊະວັງ Istana Nurul Iman.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບກະສັດ Sultan Haji Hassanal Bolkiah ຢູ່ພະລາດຊະວັງ Istana Nurul Iman
ກະສັດ ບຣູໄນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພື່ອນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ບຣູໄນ ຢູ່ພາກພື້ນ; ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະຊີ້ນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ບຣູໄນ ສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ບຣູໄນ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ.
ສ່ວນທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ປາດຖະໜາວ່າ ກະສັດ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ບຣູໄນ, ສະເໜີສອງຝ່າຍ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນຂອບເຂດຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອາຊຽນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 2 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຣູໄນ Dato Erywan Pehin Yusof ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຄະນະກຳມະການປະສົມ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ບຣູໄນ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີນຳກັນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຈະສ້າງໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຜັນຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ໄລຍະ 2023 – 2027; ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ຫັນແຫຼ່ງສະໜອງ ແລະ ໂຄງປະກອບການຄ້າເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ; ຊອກຫາກາລະໂອກາດເປີດກວ້າງການລົງທຶນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ. ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານກໍເຫັນດີສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຫຼັກການ ແລະ ຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນ ໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື, ກໍຄືໃນບັນດາບັນຫາ ມຽນມາ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)