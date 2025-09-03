Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້, ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ

ວັນທີ 2 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງໄຊຊະນະຟາດຊິດຂອງປະຊາຊົນໂລກ ຄົບຮອດ 80 ປີ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ (ພາບ: VGP)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ, ວັນທີ 2 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງໄຊຊະນະຟາດຊິດຂອງປະຊາຊົນໂລກ ຄົບຮອດ 80 ປີ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ.

ນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດງານຄັ້ງທຳອິດຢູ່ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໃນຖານະປະທານປະເທດ. ການປະຕິບັດຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການ ປີ 2025 ແມ່ນປີພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳມະນຸດ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຄົບຮອບ 75 ປີ (1950-2025).

ການປະຕິບັດງານ ຢູ່ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງກະແສຟອງໃໝ່ໃນທ່າພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຈົບງາມຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ເສີມແຫຼ່ງກຳລັງໃໝ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາຫຼັກການເຄົາລົບອະທິປະໄຕ, ເອກະລາດ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງບັນດາປະເທດ, ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າວຽກງານພາຍໃນຂອງກັນ.
