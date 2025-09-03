ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ, ວັນທີ 2 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງໄຊຊະນະຟາດຊິດຂອງປະຊາຊົນໂລກ ຄົບຮອດ 80 ປີ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ.
ນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດງານຄັ້ງທຳອິດຢູ່ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໃນຖານະປະທານປະເທດ. ການປະຕິບັດຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການ ປີ 2025 ແມ່ນປີພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳມະນຸດ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຄົບຮອບ 75 ປີ (1950-2025).
ການປະຕິບັດງານ ຢູ່ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງກະແສຟອງໃໝ່ໃນທ່າພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຈົບງາມຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ເສີມແຫຼ່ງກຳລັງໃໝ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຫວຽດນາມ.