ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ແຜນການ 06 ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ 06 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2025.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍການເຕີບໂຕ GDP ປີ 2025 ແຕ່ 8,3 – 8,5% ດ້ວຍນ້ຳໃຈເຕີບໂຕໄວ, ເຕີບໂຕສູງ ແຕ່ຕ້ອງຍືນຍົງ; ໃນນັ້ນ ການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນມາດຕະການຫນຶ່ງທີ່ສຳຄັນ. ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນຕີລາຄາຢ່າງກົງໄກກົງມາບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ບັນດາຂໍ້ກຳນົດ, ໄຈ້ແຍກເຫດຜົນ, ທອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າ, ຮູບແບບທີ່ດີ, ວິທີເຮັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ; ກຳນົດແຈ້ງບັນດາໜ້າທີ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນລະອຽດຂອງແຕ່ລະກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ, ໄຕມາດທີ III ແລະ ບັນດາເດືອນທ້າຍປີ; ວຽກງານສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ; ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຕີລາຄາພະນັກງານ.