ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີພັດທະນາ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກເຖິງ ຖັນແຖວຜູ້ເຮັດວຽກງານວິທະຍາສາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ ເຂັ້ມແຂງ, ມີນັກວິທະຍາສາດ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍຄົນ ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນພາກພື້ນ, ສາກົນ. ການຈັດອັນດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ ມີການປັບປຸງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ປີ 2023, ຫວຽດນາມ ຢູ່ອັນດັບທີ 46, ຫຍັບຂຶ້ນ 2 ລຳດັບ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2022, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ສືບຕໍ່ຮັກສາອັນດັບທີ 1 ໃນກຸ່ມບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງຕ່ຳ.
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນເພີ່ມທະວີການດຶງດູດ, ຫັນແຫຼ່ງກຳລັງ ໃຫ້ແກ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເປັນຫຼາຍຮູບແບບ; ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ ຢ່າງແຮງ, ສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ, ບັນດາວິສາຫະກິດ, ເພີ່ມທະວີບັນດາຮູບແບບຮ່ວມມື ພາກລັດ - ເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ. ສຳລັບບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຊົນຊາດເໜືອກ່ວາສິ່ງໃດໝົດ.