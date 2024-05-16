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ຂ່າວສານ

ສືບຕໍ່​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນໃຫ້​ແກ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ພັດ​ທະ​ນາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບວັນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ ທີ 18 ພຶດສະພາ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ (1959 - 2024).
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກເຖິງ ຖັນແຖວຜູ້ເຮັດວຽກງານວິທະຍາສາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ ເຂັ້ມແຂງ, ມີນັກວິທະຍາສາດ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍຄົນ ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນພາກພື້ນ, ສາກົນ. ການຈັດອັນດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ ມີການປັບປຸງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ປີ 2023, ຫວຽດນາມ ຢູ່ອັນດັບທີ 46, ຫຍັບຂຶ້ນ 2 ລຳດັບ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2022, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ສືບຕໍ່ຮັກສາອັນດັບທີ 1 ໃນກຸ່ມບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງຕ່ຳ.

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນເພີ່ມທະວີການດຶງດູດ, ຫັນແຫຼ່ງກຳລັງ ໃຫ້ແກ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເປັນຫຼາຍຮູບແບບ; ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ ຢ່າງແຮງ, ສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ, ບັນດາວິສາຫະກິດ, ເພີ່ມທະວີບັນດາຮູບແບບຮ່ວມມື ພາກລັດ - ເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ. ສຳລັບບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຊົນຊາດເໜືອກ່ວາສິ່ງໃດໝົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊຽນ ແບ່ງ​ປັນ​ປະ​ສົບ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ ແລະ ສຶກ​ສາ​ເດັກ​ຂັ້ນ​ອະ​ນຸ​ບານ

ອາ​ຊຽນ ແບ່ງ​ປັນ​ປະ​ສົບ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ ແລະ ສຶກ​ສາ​ເດັກ​ຂັ້ນ​ອະ​ນຸ​ບານ

ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ໄດ້ດຳເນີນເວທີປາໄສພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ກ່ຽວກັບການ “ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກຂັ້ນອະນຸບານໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ ແລະ ສຶກສາຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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