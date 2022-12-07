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ຂ່າວສານ

ສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມເສີມສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ  
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນວ່າ ໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ສັບສົນ, 2 ຝ່າຍຄວນສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມເສີມສ້າງ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ. 2 ຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະສັນປະຕິບັດການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງສອງປະເທດທີ່ຍັງເຫຼືອໃນປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ, ໃນນັ້ນມີກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ພິທີອັດ "ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022”. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງບັນດາເສົາຄ້ຳຮ່ວມມືຄື: ດ້ານການເມືອງ, ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ພະຍາຍາມຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ-ການລົງທຶນ; ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຄື: ທ່າກຳປັ່ນ ວັງແອງ 1, 2, 3 (ແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ, ຫວຽດນາມ) ແລະ ສະໜາມບິນ ໜອງຄ້າງ (ແຂວງຫົວພັນ, ລາວ); ບັນດາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງບົກ, ທາງລົດໄຟຕາມທິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຕາມການຕີລາຄາຂອງ Paris Equity Check ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 06 ທັນວາ, ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດຮັ່ງມີ ແລະ ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ປ່ອຍອາຍພິດຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກລື່ນກາຍລະດັບຈຳກັດເພີ່ມ 1,5 ອົງສາ C.
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