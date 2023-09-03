Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສິງ​ກະ​ໂປ ມີ​ປະ​ທາ​ນາ​ທີ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ທີ 9

ທ່ານ Tharman Shanmugaratnam, ອາຍຸ 66 ປີ ແມ່ນນັກການເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງ, ອະດີດລັດຖະມົນຕີຂັ້ນສູງ, ອະດີດຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອະດີດສະມາຊິກພັກກະທຳ ປຊຊ (PAP).
(ພາບ: Nikkei Asia)

ວັນທີ 2 ກັນຍາ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ ສິງປະໂປ ປະກາດວ່າ ທ່ານ Tharman Shanmugaratnam ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທີບໍດີຄົນທີ 9 ຂອງ ສິງກະໂປ ພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ.

ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ ສິງກະໂປ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:  ມີ 2.48 ລ້ານຄົນ ໃນຈຳນວນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 2.71 ລ້ານຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດ, ເທົ່າກັບ 91,5%. ທ່ານ Tharman Shanmugaratnam,  ອາຍຸ 66 ປີ ແມ່ນນັກການເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງ,  ອະດີດລັດຖະມົນຕີຂັ້ນສູງ, ອະດີດຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອະດີດສະມາຊິກພັກກະທຳ ປຊຊ (PAP), ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຂາດຂັ້ນດ້ວຍບັດສະໜັບສະໜູນກ່ວາ 1.74 ລ້ານບັດ ເທົ່າກັບ 70,4%. ທ່ານ Tharman Shanmugaratnam ຈະແທນໃຫ້ທ່ານນາງ Yacob ທີ່ຈະສິ້ນສຸດອາຍຸການປະທານາທິບໍດີໃນວັນທີ 13 ກັນຍາທີ່ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊຽ​ນ ແມ່ນ​ພາກ​ພື້ນ​ດຶງ​ດູດ​ກ່​ວາ​ໝູ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ອາ​ຊຽ​ນ ແມ່ນ​ພາກ​ພື້ນ​ດຶງ​ດູດ​ກ່​ວາ​ໝູ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານນາທິບໍດີ Indonesia Joko Widodo ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ອາຊຽນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ນພາກພື້ນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top