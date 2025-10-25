ຂ່າວສານ
ສຳຫຼວດກວດກາ ວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ 47
ວັນທີ 24 ຕຸລາ, ຢູ່ Kuala Lumpur, ມາເລເຊຍ ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ອາຊຽນ (SOM), ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ຫົວໜ້າ SOM ອາຊຽນ ຫວຽດນາມ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ພ້ອມກັບ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ສຳຫຼວດກວດຄືນວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ 47 ແລະ ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 26 – 28 ຕຸລາ. ດ້ວຍກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂັ້ນສູງກ່ວາ 15 ຢ່າງ, ບັນດາການນຳຄາດວ່າຈະແລກປ່ຽນບັນດາທິດທາງ, ມາດຕະການ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ເປີດກວ້າງການເຊື່ອມຕໍ່, ຂຸດຄົ້ນບັນດາກຳລັງໜູນໃນການເຕີບໂຕໃໝ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຫາກໍ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ຕີລາຄາສູງວຽກງານກະກຽມຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງບັນດາກອງປະຊຸມໃຫ້ສຳເລັດຜົນ, ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນແທ້ຈິງຫຼາຍຢ່າງ.