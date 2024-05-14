ຂ່າວສານ
ສາວງາມ ດິງທິຮວາ ຍາດໄດ້ມຸງກຸດນາງງາມທູດທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ປີ 2024
ນາງງາມທູດທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຄົນໃໝ່ນີ້ ເກີດປີ 2001, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເປັນນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລການຄ້າຕ່າງປະເທດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ຄະນະຈັດຕັ້ງກໍໄດ້ມອບນາມມະຍົດຮອງນາງງາມອັນດັບທີ 1 ໃຫ້ແກ່ນາງ ຟ້າມເຟືອງແທງ, ມາຈາກແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ ແລະ ຮອງນາງງາມອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ນາງ ດິງທິທູຖາວ ມາຈາກແຂວງ ດັກລັກ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ໃນຮອບຊີງຊະນະເລີດນາງງາມທູດທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຍັງມອບ 7 ລາງວັນປະກອບອື່ນໆອີກດ້ວຍ.
ການປະກວດນາງງາມທູດທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ໄດ້ເລີ່ມຈັດຂຶ້ນແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2023 ແລະ ນອນໃນລາຍການເຄື່ອນໄຫວຕອບສະໜອງປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ປີ 2023 – “ບິ່ງທ້ວນ - ບ່ອນເຕົ້າໂຮມສີຂຽວ”; ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳມໍລະດົກ, ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.