ຂ່າວສານ
ສານ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຄຳສັ່ງກັກຕົວປະທານາທິບໍດີ Suk Yeol
ປັດຈຸບັນ, ທ່ານ Yoon Suk Yeol ພວມຖືກຢຸດຕິການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີເປັນຊົ່ວຄາວ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຫ້ອງວ່າການສືບສວນການສໍ້ລາດບວງຫຼວງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ (CIO), ຕຳຫຼວດ ແລະ ກົມກອງສືບສວນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ພ້ອມກັບໜ່ວຍສືບສວນ ໄດ້ຍື່ນໃບສະເໜີກັກຕົວທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ຂຶ້ນສານ ຂອງເມືອງ ເຊີອູນ ຕາເວັນຕົກ ໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 29 ທັນວາ.
ບັນດານັກສືບສວນໄດ້ກ່າວຫາທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ສວຍໃຊ້ສິດອຳນາດເມື່ອປະກາດກົດໄອຍະການເສິກໃນວັນທີ 3 ທັນວາ ແລະ ອອກຄຳສັ່ງຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງທະຫານເຂົ້າສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາປ່ອນບັດຄັດຄ້ານລັດຖະດຳລັດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ຄັດຄ້ານບັນດາຄຳກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງປະກາດກົດໄອຍະການເສິກຂອງທ່ານແມ່ນ “ການກະທຳຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ” ເພື່ອແນໃສ່ກ່າວເຕືອນພັກຝ່າຍຄ້ານຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ສວຍໃຊ້ສິດອຳນາດນິຕິບັນຍັດ”. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຖັນແຖວຮັບຜິດຊອບນິຕິກຳຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ຍື່ນໜັງສືຄັດຄ້ານການກັກຕົວ ຂຶ້ນສານ, ໂດຍຖືວ່າ ຕ້ອງປະຕິເສດຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ເພາະວ່າ CIO ບໍ່ມີສິດອຳນາດສືບສວນບັນດາຄຳກ່າວຫາກໍ່ການຈະລາຈົນ.