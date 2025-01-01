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ຂ່າວສານ

ສານ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ຄຳ​ສັ່ງກັກ​ຕົວ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Suk Yeol

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ທັນວາ, ສານ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຄຳສັ່ງກັກຕົວທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ເພື່ອຮັບໃຊ້ການສືບສວນເລື່ອງ ທ່ານປະກາດກົດໄອຍະການເສິກໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 3 ທັນວາ.
ທ່ານ Yoon Suk-yeol (ພາບ: Reuters)

ປັດຈຸບັນ, ທ່ານ Yoon Suk Yeol ພວມຖືກຢຸດຕິການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີເປັນຊົ່ວຄາວ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຫ້ອງວ່າການສືບສວນການສໍ້ລາດບວງຫຼວງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ (CIO), ຕຳຫຼວດ ແລະ ກົມກອງສືບສວນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ພ້ອມກັບໜ່ວຍສືບສວນ ໄດ້ຍື່ນໃບສະເໜີກັກຕົວທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ຂຶ້ນສານ ຂອງເມືອງ ເຊີອູນ ຕາເວັນຕົກ ໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 29 ທັນວາ.

ບັນດານັກສືບສວນໄດ້ກ່າວຫາທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ສວຍໃຊ້ສິດອຳນາດເມື່ອປະກາດກົດໄອຍະການເສິກໃນວັນທີ 3 ທັນວາ ແລະ ອອກຄຳສັ່ງຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງທະຫານເຂົ້າສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາປ່ອນບັດຄັດຄ້ານລັດຖະດຳລັດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ຄັດຄ້ານບັນດາຄຳກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງປະກາດກົດໄອຍະການເສິກຂອງທ່ານແມ່ນ “ການກະທຳຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ” ເພື່ອແນໃສ່ກ່າວເຕືອນພັກຝ່າຍຄ້ານຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ສວຍໃຊ້ສິດອຳນາດນິຕິບັນຍັດ”. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຖັນແຖວຮັບຜິດຊອບນິຕິກຳຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ຍື່ນໜັງສືຄັດຄ້ານການກັກຕົວ ຂຶ້ນສານ, ໂດຍຖືວ່າ ຕ້ອງປະຕິເສດຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ເພາະວ່າ CIO ບໍ່ມີສິດອຳນາດສືບສວນບັນດາຄຳກ່າວຫາກໍ່ການຈະລາຈົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້​ງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້​ງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນ, ກະກຽມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງປະເທດຄັ້ງທີ 47 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ, ຕັດສິນໃຈສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ - ການລົງທຶນ.
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