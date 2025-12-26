ຂ່າວສານ
ສານວັນບຸນຄິຼດສະມາດ: ສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງ
ໃນວີດີໂອສານ ວັນບຸນຄຼິດສະມາດທີ່ໄດ້ອອກອາກາດໃນວັນທີ 24 ທັນວາ, ທ່ານ Keir Starmer ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດໄປຍັງປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຄົນຈົ່ງພ້ອມກັນຫວນຄືນຄຸນຄ່າຫຼັກແຫຼ່ງຄວາມສະໜິດຕິດພັນສັງຄົມອັງກິດ.
ກໍ່ແລະໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ເຢຍລະມັນ, ໃນສານວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ປີ 2025, ທ່ານ Frank-Walter Steinmeier ປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນປະເທດນີ້ຮັກສາຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເພີ່ມທະວີການຮັບຟັງເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ພ້ອມກັນຊອກຫາການກຳນົດທິດລວມ ໃນສະພາບການສັງຄົມ ແລະ ສະພາບການສາກົນມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ.
ຢູ່ອົດສະຕາລີ, ສານວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ປີ 2025 ໄດ້ຍົກອອກມາໃນສະພາບການພິເສດ ພາຍຫຼັງເຫດບຸກໂຈມຕີການກໍການຮ້າຍຢູ່ Bondi ເຮັດໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕ້ອງສັ່ນສະເທືອນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນໄລຍະເວລາປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພ້ອມທັງສົ່ງຄຳອວຍພອນວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ໄປຍັງປະຊາຊົນ ແລະ ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະມີໂອກາດມີເວລາຢູ່ນຳຄອບຄົວ ແລະ ບັນດາຄົນຮັກແພງຂອງຕົນ.