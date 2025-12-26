Báo Ảnh Việt Nam

ສານ​ວັນ​ບຸນ​ຄິຼດ​ສະ​ມາດ: ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຄວາມມຸ່ງ​ຫວັງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດ, ມີການນຳຫຼາຍທ່ານໃນໂລກ ໄດ້ສົ່ງສານສາມັກຄີ ແລະ ສົ່ງຄວາມມຸ່ງຫວັງໄປຍັງປະຊາຊົນ, ມຸ່ງໄປເຖິງປີໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊືນ.
ບັນຍາກາດວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ Manhezh

ໃນວີດີໂອສານ ວັນບຸນຄຼິດສະມາດທີ່ໄດ້ອອກອາກາດໃນວັນທີ 24 ທັນວາ, ທ່ານ Keir Starmer ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດໄປຍັງປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຄົນຈົ່ງພ້ອມກັນຫວນຄືນຄຸນຄ່າຫຼັກແຫຼ່ງຄວາມສະໜິດຕິດພັນສັງຄົມອັງກິດ.

ກໍ່ແລະໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ເຢຍລະມັນ, ໃນສານວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ປີ 2025, ທ່ານ Frank-Walter Steinmeier ປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນປະເທດນີ້ຮັກສາຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເພີ່ມທະວີການຮັບຟັງເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ພ້ອມກັນຊອກຫາການກຳນົດທິດລວມ ໃນສະພາບການສັງຄົມ ແລະ ສະພາບການສາກົນມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ.

ຢູ່ອົດສະຕາລີ, ສານວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ປີ 2025 ໄດ້ຍົກອອກມາໃນສະພາບການພິເສດ ພາຍຫຼັງເຫດບຸກໂຈມຕີການກໍການຮ້າຍຢູ່ Bondi ເຮັດໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕ້ອງສັ່ນສະເທືອນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນໄລຍະເວລາປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພ້ອມທັງສົ່ງຄຳອວຍພອນວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ໄປຍັງປະຊາຊົນ ແລະ ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະມີໂອກາດມີເວລາຢູ່ນຳຄອບຄົວ ແລະ ບັນດາຄົນຮັກແພງຂອງຕົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດສຳຄັນພິເສດ, ມີລັກສະນະພື້ນຖານ ແລະ ແກ່ນສານຂອງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
