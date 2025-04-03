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ຂ່າວສານ

ສານສະແດງຄວາມເສຍໃຈເຖິງອະດີດປະທານພັກ ແລະ ອະດີດປະທານປະເທດ ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ

ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງສາ, ເສີມສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ-ລາວ.
ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນບ້ານ ກິມລຽນ (ເມືອງ ນາມດ່ານ, ແຂວງ ເງະອານ) - ບ້ານເກີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອນຮັບປະທານພັກ, ປະທານປະເທດ ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ (ແຂວງ ເງະອານ, ປີ 2002). (ພາບ: ລານຊວນ/VNA)

ສືບເນື່ອງຈາກຂ່າວການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງສະຫາຍ ພົນເອກ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ອະດີດປະທານພັກ, ອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 2 ເມສາ 2025, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມເສຍໃຈເຖິງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ, ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.  

 

ປະຕິບັດໂດຍ: VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ສາະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ເພື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາສາຍພົວພັນອັນສະໜິດສະໜົມ, ໜັກແໜ້ນ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈຈະຈັດພິທີໄວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດ.
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