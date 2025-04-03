ຂ່າວສານ
ສານສະແດງຄວາມເສຍໃຈເຖິງອະດີດປະທານພັກ ແລະ ອະດີດປະທານປະເທດ ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ
ສືບເນື່ອງຈາກຂ່າວການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງສະຫາຍ ພົນເອກ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ອະດີດປະທານພັກ, ອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 2 ເມສາ 2025, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມເສຍໃຈເຖິງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ, ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.