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ຂ່າວສານ

ສາກົນຕີລາຄາສູງຕໍ່ແງ່ຫວັງພັດທະນາເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ 2023

ບັນດາອົງການການເງິນສາກົນຄື: ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ ແລະ ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ ໄດ້ຕີລາຄາທີ່ໜ້າປະເອີບໃຈກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ.
  ພາບປະກອບ: VGP  

ດ້ວຍຕົວເລກ 8,02%, ປີ 2022, ຫວຽດນາມ ບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 1997 ມານີ້ໃນສະພາບການພູມສາດການເມືອງໄດ້ຜັນແປຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ນັ້ນເສດຖະກິດໂລກຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ ຍ້ອນໂລກລະບາດ ແລະ ການປະທະກັນຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາວ່າແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດບັນລຸການເຕີບໂຕດີທີ່ສຸດ ດ້ວຍບັນດານະໂຍບາຍມະຫາພາກທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີການດັດປັບຢ່າງມີໄຫວພິບເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເພື່ອສາມາດຮັບຄວາມສ່ຽງໂຊມຂອງທົ່ວໂລກລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີບັນດາມາດຕະການແກໄຂຢ່າງມີໄຫວພິບກວ່າ ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິແງ່ຫວັງເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າແມ່ນມີຄວາມປະເອີບໃຈທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ.

ບັນດາອົງການການເງິນສາກົນຄື: ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ ແລະ ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ ໄດ້ຕີລາຄາທີ່ໜ້າປະເອີບໃຈກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທີ່ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາດີທີ່ສຸດໃນປີນີ້ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.

ນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມມີໄຫວພິບຂອງລັດຖະບານ

ຕາມບັນດານັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດສາກົນແລ້ວ, ເຖິງວ່າຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກວິກິດການໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ແຕ່ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍັງມີນະໂຍບາຍຮັບມືທີ່ໜ້ານັບຖື. ພື້ນຖານເສດຖະກິດເປີດປະຕູຄືນໃໝ່ ແລະ ລັດຖະບານມີຫຼາຍນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ, ປະຊາຊົນເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍຮັບປະກັນໄດ້ 2 ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການເຕີບໂຕແມ່ນ ການສົ່ງອອກ ແລະ ດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ທ່ານ Michael Kokolari, ຫົວໜ້ານັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ກອງທຶນລົງທຶນ VinaCapilal, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ບັນດາປັດໄຈພື້ນຖານຊ່ວຍໃຫ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ເຕີບໂຕໃນປີຜ່າມານັ້ນແມ່ນການສົ່ງອອກ ແລະ ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ທີ 2 ແມ່ນດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ເມື່ອ ຈີນ ຍັງຮັກສານະໂຍບາຍ Zero Covid ແລະ ອາເມລິກາ ເພີ່ມອັດຕາພາສີສຳລັບບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ນັ້ນແມ່ນກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານກະແສຫັນປ່ຽນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງອົງການການຄ້າສາກົນ (WTO) ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມ 30 ປະເທດ, ເຂດແຄວ້ນທີ່ມີມູນຄ່າສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກຢ່າງລຽນຕິດ. ພິເສດ, ເມື່ອອັນດັບຂອງບັນດາປະເທດຂຶ້ນກັບ ອາຊຽນ ບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ 2-3 ປີຜ່ານມານັ້ນ ແຕ່ອັນດັບຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີບາດກ້າວເຕີບໂຕກະໂດດຂັ້ນ ຂະນະທີ່ຍອດມູນຄ່າສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022 ໄດ້ລື່ນກາຍລະດັບ 700 ຕື້ USD.

ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍເພື່ອຮັກສາທ່າເຕີບໂຕ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດຫຼາຍທ່ານລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ຈະບໍ່ນອນຢູ່ນອກເໜືອສະພາບການຂອງສາກົນທີ່ຍາກຈະຄາດຄະເນໄດ້, ບັນດາຕະຫຼາດສົ່ງອອກຄູ່ຮ່ວມມືອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການ... ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍນັ້ນ, ມີນັກຊ່ຽວຊານສາກົນຫຼາຍທ່ານໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີແນະ. ໃນຂົງເຂດການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ, ທ່ານ Adrew Jeffries, ຜູ້ອຳນວຍການແຫ່ງຊາດທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ, ຖືວ່າ:

ສະພາບການໂລກໄດ້ປ່ຽນແປງຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາກໍ່ມີການປ່ຽນແປ ແລະ ລາຄາພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນວັດຖຸດິບສົ້ນເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນຄາອະສັງຫາລິມະຊັບກໍ່ມີການເໜັງຕີງໃນຂະນະທີ່ເງິນລົງທຶນພາກລັດ ມັກຈະດຳເນີນໃນໄລຍະຍາວ ດ້ວຍລະດັບງົບປະມານບໍ່ປ່ຽນແປງ ສະນັ້ນໃນສະພາບການເໜັງຕີງຄືຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍ່ກ່າວມານັ້ນເລື່ອງປ່ອຍເງິນ ຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພວກເຮົາຄວນສ້າງນະໂຍບາຍຢ່າງມີໄຫວພິບສຸມໃສ່ໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້”.

ຄຽງຂ້າງນັ້ນ, ລັດຖະບານກໍ່ຕ້ອງມອບສິດໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍກວ່າ ໃນສະພາບກອບນິຕິກຳຍັງບໍ່ທັນໄປທັນກັບສະພາບຕົວຈິງ. ນັ້ນແມ່ນທັດສະນະຂອງທ່ານ Ahmed Eiweida, ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ:

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດການສ້າງນະໂຍບາຍມີລັກສະນະກຳນົດທິດພາທາງເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນວິວັດການປະຕິບັດຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຈະມີຂໍ້ຕິດຄັດທີ່ມີລັກສະນະົວຈິງຍ້ອນເຫດນັ້ນຖ້າມີກົນໄກຢ່າງມີໄຫວພິບມອບສິດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍກວ່າລັດຖະບານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກວດກາ”.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປີ 2023, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນອາດຈະບັນລຸການເຕີບໂຕທີ່ໜ້າປະເອີບໃຈເມື່ອທຽບໃສ່ສະພາບການລວມຂອງພາກພື້ນ. ຕາມທະນາຄານໂລກແລ້ວ, ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 6,7%, ສູງກວ່າເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານແມ່ນ 6,5%. ຫວຽດນາມ ຍັງສາມາດຮັກສາທ່າເຕີບໂຕຂອງການສົ່ງອອກໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນຄື: ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ… ພິເສດ, ດ້ວຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິຮູບນັບມື້ນັບແຮງກວ່າ, ກຳລັງດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາແມ່ນຢູ່ top ນຳໜ້າຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສ້າງ​ສົນ​ທິສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສ້າງ​ສົນ​ທິສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວັນໄຂວາລະປະຊຸມ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຮ່າງມະຕິ ໂດຍຄະນະເລຂາຄະນະກຳມະການພິເສດ ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສ້າງເນື້ອໃນຮ່າງສົນທິສັນຍາໃຫ້ສົມບູນແບບ ຍື່ນສະເໜີ່ສະພາ ສປຊ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາໂດຍໄວ.
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