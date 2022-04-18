ຂ່າວສານ
“ສັບປະດາວັດທະນະທຳ 6 ແຂວງ ພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ” ປີ 2022
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ເມສາ, ຢູ່ເຂດສວນສາທາລະນະ ຫຼີຖ໊າຍໂຕ໊, ເມືອງຮວ່ານກ໊ຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂ “ສັບປະດາວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ” ປີ 2022.
ພິທີໄຂ “ສັບປະດາວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ” ປີ 2022 (ພາບ: TTXVN)
ເຫດການດັ່ງກ່າວນອນໃນໂຄງການ “ແວ່ຢາມດິນແດນແຫ່ງມໍລະດົກພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ” ຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ 6 ແຂວງເຂດພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງຖືກຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາແຂວງ: ຮ່າຢາງ, ຕວຽນກວາງ, ຖ໊າຍງວຽນ, ບັກກ້ານ, ກາວບັ່ງ, ລ້າງເຊີນ.
“ສັບປະດາວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ” ປີ 2022 ຖືກດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 15 ຫາວັນທີ 17 ເມສາ, ຢູ່ເຂດຖະໜົນຍ່າງ ໜອງ ຮວ່ານກຽມ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງ. ເຫດການດັ່ງກ່າວລວມມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວເຊີດຊູ, ໂຄສະນາສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງບັນດາແຂວງ ພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ມວນຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຍັງມີໂອກາດໄດ້ຊິມອາຫານພື້ນບ້ານ, ຮັບຊົມການສະແດງສະລິປະພື້ນເມືອງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)