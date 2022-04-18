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ຂ່າວສານ

“ສັບ​ປະ​ດາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ 6 ແຂວງ ພາ​ກ​ເໜືອ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ” ປີ 2022

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ເມສາ, ຢູ່ເຂດສວນສາທາລະນະ ຫຼີຖ໊າຍໂຕ໊, ເມືອງຮວ່ານກ໊ຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂ “ສັບປະດາວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ” ປີ 2022.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ເມສາ, ຢູ່ເຂດສວນສາທາລະນະ ຫຼີຖ໊າຍໂຕ໊, ເມືອງຮວ່ານກ໊ຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂ “ສັບປະດາວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ” ປີ 2022.

   

ພິທີໄຂ “ສັບປະດາວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ” ປີ 2022 (ພາບ: TTXVN)

ເຫດການດັ່ງກ່າວນອນໃນໂຄງການ “ແວ່ຢາມດິນແດນແຫ່ງມໍລະດົກພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ” ຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ 6 ແຂວງເຂດພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງຖືກຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາແຂວງ: ຮ່າຢາງ, ຕວຽນກວາງ, ຖ໊າຍງວຽນ, ບັກກ້ານ, ກາວບັ່ງ, ລ້າງເຊີນ.

“ສັບປະດາວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ” ປີ 2022 ຖືກດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 15 ຫາວັນທີ 17 ເມສາ, ຢູ່ເຂດຖະໜົນຍ່າງ ໜອງ ຮວ່ານກຽມ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງ. ເຫດການດັ່ງກ່າວລວມມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວເຊີດຊູ, ໂຄສະນາສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງບັນດາແຂວງ ພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ມວນຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຍັງມີໂອກາດໄດ້ຊິມອາຫານພື້ນບ້ານ, ຮັບຊົມການສະແດງສະລິປະພື້ນເມືອງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັ​ດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ແງ່​ຫວັງ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັ​ດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ແງ່​ຫວັງ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕໄລຍະກາງຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີຄວາມປະເອີບໃຈ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ນັບແຕ່ເມື່ເກີດການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ, ພ້ອມທັງຍົກອອກການຄາດຄະເນລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 6,1% ໃນປີ ນີ້ ແລະ 6,3% ໃນປີ 2023.
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