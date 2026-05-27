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ຂ່າວສານ

ສັບ​ປະ​ດາ​ດົ​ນ​ຕີ​ສາ​ກົນ ເຫວ້ ປີ 2026: ​ສີ​ສັນ​ວັດ​ທ​ະ​ນະ​ທຳ​​ທີ່​ຫຼາກຫຼາຍຢູ່​ແມ່​ນ້ຳ ເຮືອງ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 25 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ Festival ເຫວ້ ປີ 2026 ໄດ້​ຈັດ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຂ່າວ​ປະ​ກາດ​ສັບ​ປະ​ດາ​ດົນ​ຕີ​ສາ​ກົນ ເຫວ້ ປີ 2026. ຕາມ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ເຫດ​ການ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 13 – 18 ມິ​ຖຸ​ນາ, ແມ່ນ​ຈຸດ​ເດັ່ນຂອງ​ງານ​ບຸນ​ລະ​ດູ​ຮ້ອນ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ Festival ເຫວ້ ປີ 2026.
  ທ່ານ ເຈິ່ນ​ຫືວ​ຖຸ່ຍ​ຢາງ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນະ​ຄອນ ເຫວ້, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ Festival ເຫວ້ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ (ພາບ: VOV)  

ລາຍ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະ​ນຳ​ມາ​ໃຫ້​ຜູ້​ຊົມ​ພື້​ນ​ທີ່​ສິ​ລະ​ປະ​ທີ່​ຟົດ​ຟື້ນ, ​ສີ​ສັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ​ຢູ່​ແມ່​ນ້ຳ​ເຮືອງ ທີ່ສວຍ​ງາມ​ດັ່ງ​ໃນ​ຝັນ. ສັບ​ປະ​ດາ​ດົນ​ຕີ ເຕົ້າ​ໂຮມ​ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນຈຳ​ນວນຫຼາຍ ແລະ ກອງ​ສິ​ລະ​ປະ​ທີ່​ມີຊື່​ສຽງ​ມາ​ຈາກ ຝ​ລັ່ງ, ແອັດ​ສະ​ປາຍ, ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ, ຍີ່​ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ. ທ່ານ ເຈິ່ນ​ຫືວ​ຖຸ່ຍ​ຢາງ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນະ​ຄອນ ເຫວ້, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ Festival ເຫວ້ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ເຫດ​ການດ​ົນ​ຕີ​ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ດົນ​ຕີ​ສາ​ກົນ ເຫວ້ ໃນ​ Festival ຄັ້ງ​ນີ້ ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ລະ​​ສັງ​ຄົມ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ. ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ກອງ​ສິ​ລະ​ປະ​ທີ່​ມີ​ຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່​ປຸ່ນ, ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ, ແອັດ​ສະ​ປາຍ, ຝ​ລັ່ງ… ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ຍັງ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮ້ອງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອີກ​ດ້ວຍ. ສະ​ນັ້ນ, ພວກ​ຂ​້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ ​ສັບ​ປະ​ດາ​ດົນ​ຕີ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນແຕ່​ວັນ​ທີ 13 – 18 ມິ​ຖຸ​ນາ​ນີ້ ​ຈະ​ແມ່ນ​ລາຍ​ການ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ທີ່​ສຸດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຮອດ ບາງກອກ, ສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຮອດ ບາງກອກ, ສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບການນຳ TCC Group ຂອງ ໄທ.
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