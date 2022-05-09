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ຂ່າວສານ

ສັບປະດາວັດທະນະທຳກິລາແລະທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮັບຕ້ອນຊີເກມ 31

ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງຈະດຳເນີນສັບປະດາວັດທະນະທຳກິລາແລະທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮັບຕ້ອນຊີເກມ 31 ແລະໂຄສະນາບັນດາຈຸດວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ພ້ອມກັບບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ
  ພາບປະກອບ  

 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ຫາວັນທີ 20 ພຶດສະພາແຂວງຫ໋າຍເຢືອງຈະດຳເນີນສັບປະດາວັດທະນະທຳກິລາແລະທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮັບຕ້ອນຊີເກມ 31 ແລະໂຄສະນາບັນດາຈຸດວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ພ້ອມກັບບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວແລະເພື່ອນມິດສາກົນ. ເຫດການຈະລວມມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳສະແດງສິລະປະລະຄອນຕຸກກະຕານ້ຳ, ສະແດງສິລະປະຂັບແຈ່ວບົນແມ່ນ້ຳ, ສາຍຮູບເງົາ...

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງກໍ່ຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນສິລະປະຫັດຖະກຳ, ຂອງຂວັນເປັນທີ່ລະນຶກ, ແນະນຳບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງແຂວງ; ວາງສະແດງພາບລະດົມກຳລັງໃຈ, ພິເສດໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ ຈະດຳເນີນການພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງບັນດາກຸ່ມນັກຮຽນນັກສຶກສາເພື່ອຄຳນັບຮັບຕ້ອນຜົນສຳເລັດຂອງຊີເກນ 31 ແລະ ບັນດານັກກິລາປິງປອງຊາວ ຫ໋າຍເຢືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ເລື່ອງສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

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