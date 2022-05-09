ຂ່າວສານ
ສັບປະດາວັດທະນະທຳກິລາແລະທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮັບຕ້ອນຊີເກມ 31
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ຫາວັນທີ 20 ພຶດສະພາແຂວງຫ໋າຍເຢືອງຈະດຳເນີນສັບປະດາວັດທະນະທຳກິລາແລະທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮັບຕ້ອນຊີເກມ 31 ແລະໂຄສະນາບັນດາຈຸດວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ພ້ອມກັບບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວແລະເພື່ອນມິດສາກົນ. ເຫດການຈະລວມມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳສະແດງສິລະປະລະຄອນຕຸກກະຕານ້ຳ, ສະແດງສິລະປະຂັບແຈ່ວບົນແມ່ນ້ຳ, ສາຍຮູບເງົາ...
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງກໍ່ຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນສິລະປະຫັດຖະກຳ, ຂອງຂວັນເປັນທີ່ລະນຶກ, ແນະນຳບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງແຂວງ; ວາງສະແດງພາບລະດົມກຳລັງໃຈ, ພິເສດໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ ຈະດຳເນີນການພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງບັນດາກຸ່ມນັກຮຽນນັກສຶກສາເພື່ອຄຳນັບຮັບຕ້ອນຜົນສຳເລັດຂອງຊີເກນ 31 ແລະ ບັນດານັກກິລາປິງປອງຊາວ ຫ໋າຍເຢືອງ.