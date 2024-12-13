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ຂ່າວສານ

ສັນ​ຍາ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ ຫວຽດ​ນາມ - ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ: ພື້ນ​ຖານ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊິງເຍິດເຕິນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິດສະລາແອັນພວມໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແຮງເທື່ອລະກ້າວ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາແນະນຳສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອິດສະລາແອັນ (VIFTA) (ພາບ: baoquocte.vn)

ວັນທີ 11 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາແນະນຳສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອິດສະລາແອັນ (VIFTA). ກອງປະຊຸມສຳມະນາໂດຍສະຖານທູດ ອິດສະລາແອັນ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຜູ້ແທນເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ ອິດສະລາແອັນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ, ສະຫະພັນ ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ຈັດຂຶ້ນ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊິງເຍິດເຕິນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິດສະລາແອັນພວມໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແຮງເທື່ອລະກ້າວ. ໃນ 11 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ການແລກປ່ຽນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ອິດສະລາແອັນ ບັນລຸ 2,8 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊິງເຍິດເຕິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສັນຍາຜ່ານຜ່າໄລຍະເຈລະຈາດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຄວາມຕັດສິນໃຈຫຼາຍຢ່າງຈາກທັງສອງຝ່າຍ, ຮັບປະກັນລັກສະນະດຸ່ນດ່ຽງ, ກວມລວມໃນຫຼາຍຂົງເຂດສຳຄັນ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນການຄ້າການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສັນຍາຈະມີບົດບາດແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອເພີ່ມທະວີການຄ້າສອງຝ່າຍ, ແລກປ່ຽນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງສອງປະເທດ, ປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕລວມຂອງສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເມືອງກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເມືອງກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ (22/12/1944 - 22/12/2024).
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