ຂ່າວສານ
ສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອິດສະລາແອັນ: ພື້ນຖານ, ເພີ່ມທະວີການຄ້າສອງຝ່າຍ
ວັນທີ 11 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາແນະນຳສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອິດສະລາແອັນ (VIFTA). ກອງປະຊຸມສຳມະນາໂດຍສະຖານທູດ ອິດສະລາແອັນ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຜູ້ແທນເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ ອິດສະລາແອັນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ, ສະຫະພັນ ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ຈັດຂຶ້ນ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊິງເຍິດເຕິນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິດສະລາແອັນພວມໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແຮງເທື່ອລະກ້າວ. ໃນ 11 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ການແລກປ່ຽນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ອິດສະລາແອັນ ບັນລຸ 2,8 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊິງເຍິດເຕິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ສັນຍາຜ່ານຜ່າໄລຍະເຈລະຈາດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຄວາມຕັດສິນໃຈຫຼາຍຢ່າງຈາກທັງສອງຝ່າຍ, ຮັບປະກັນລັກສະນະດຸ່ນດ່ຽງ, ກວມລວມໃນຫຼາຍຂົງເຂດສຳຄັນ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນການຄ້າການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສັນຍາຈະມີບົດບາດແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອເພີ່ມທະວີການຄ້າສອງຝ່າຍ, ແລກປ່ຽນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງສອງປະເທດ, ປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕລວມຂອງສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.