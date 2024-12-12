Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສັນຍາທະເລ - BBNJ, ຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພັດທະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ

ຜ່ານວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຕັ້ງຫຼາຍຄຳຖາມເພື່ອແນໃສ່ເຮັດແຈ້ງການປະຕິບັດພັນທະ ຕີລາຄາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົນໄກການເງິນ ແລະ ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນສັນຍາ BBNJ.
ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: dangcongsan.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນຂອບເຂດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ມີຜົນສັກສິດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະມາຄົມທະນາຍຄວາມສາກົນ ຫວຽດນາມ (VSIL) ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບສັນຍາອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນທະເລຢູ່ນອກເຂດອຳນາດສານແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ (ສັນຍາ BBNJ). ການໂອ້ລົມສົນທະນາໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມກັບບັນດານັກປະຖະກະຖາ, ນັກຮຽນຮູ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ.

        ຜ່ານວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຕັ້ງຫຼາຍຄຳຖາມເພື່ອແນໃສ່ເຮັດແຈ້ງການປະຕິບັດພັນທະ ຕີລາຄາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົນໄກການເງິນ ແລະ ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນສັນຍາ BBNJ, ແລະ ຜ່ານນັ້ນ, ນັກປະຖະກະຖາກໍ່ໄດ້ສະໜອງບັນດາຕົວຢ່າງເປັນແບບຢ່າງຕື່ມອີກກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການ, ການຮ່ວມມືສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດ, ເຮັດແຈ້ງພັນທະຂອງບັນດາປະເທດ ກໍຄືບັນດາຜົນປະໂຫຍດທີ່ບັນດາກົນໄກໜູນຊ່ວຍໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວນຳມາໃຫ້, ລວມມີ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມຍຸຕິທຳ, ສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ HIV ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ

ຄວາມຍຸຕິທຳ, ສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ HIV ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ

ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນດາການບໍລິການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ HIV.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top