ຂ່າວສານ
ສັນຍາທະເລ - BBNJ, ຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພັດທະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນຂອບເຂດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ມີຜົນສັກສິດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະມາຄົມທະນາຍຄວາມສາກົນ ຫວຽດນາມ (VSIL) ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບສັນຍາອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນທະເລຢູ່ນອກເຂດອຳນາດສານແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ (ສັນຍາ BBNJ). ການໂອ້ລົມສົນທະນາໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມກັບບັນດານັກປະຖະກະຖາ, ນັກຮຽນຮູ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ.
ຜ່ານວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຕັ້ງຫຼາຍຄຳຖາມເພື່ອແນໃສ່ເຮັດແຈ້ງການປະຕິບັດພັນທະ ຕີລາຄາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົນໄກການເງິນ ແລະ ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນສັນຍາ BBNJ, ແລະ ຜ່ານນັ້ນ, ນັກປະຖະກະຖາກໍ່ໄດ້ສະໜອງບັນດາຕົວຢ່າງເປັນແບບຢ່າງຕື່ມອີກກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການ, ການຮ່ວມມືສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດ, ເຮັດແຈ້ງພັນທະຂອງບັນດາປະເທດ ກໍຄືບັນດາຜົນປະໂຫຍດທີ່ບັນດາກົນໄກໜູນຊ່ວຍໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວນຳມາໃຫ້, ລວມມີ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ.