ຂ່າວສານ
ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ ລາວ
ວັນທີ 9 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ນະຄອນ ດ່າໜັງ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມູນເຊື້ອທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານການທະຫານ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍການປະຕິວັດ ລາວ ຄົບຮອບ 75 ປີ (ວັນທີ 30 ຕຸລາ 1949 – 30 ຕຸລາ 2024). ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີການນຳນະຄອນ, ສະຖານກົງສູນ ລາວ ປະຈຳ ດ່າໜັງ ແລະ ອະດີດທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍການປະຕິວັດ ລາວ ເກືອບ 100 ທ່ານ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ ດ່າໜັງ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນເພື່ອພ້ອມກັນຫວນຄືນມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດຂອງສອງປະເທດ. ພ້ອມທັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງກຳລັງທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ໃນພາລະກິດປະຕິວັດອັນສະຫງ່າລາສີຂອງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
ທ່ານ ສຸພັນ ຫາດາວເຮືອງ ຫົວໜ້າກົງສູນ ລາວ ປະຈຳ ດ່າໜັງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍ່ວ່າໃນໄລຍະ, ສະພາບການໃດ, ພັກ, ລັດຖະບານ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ກໍຈະພ້ອມກັບພັກ, ລັດຖະບານ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທີ່ຫາຍາກລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ໝັ້ນຄົງຄະໜົງແກ່ນໄປຊົ່ວກາລະນານ, ສົມກັບການເສຍສະຫຼະຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງບັນດາທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານການທະຫານ ຫວຽດນາມ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສາກົນຢູ່ ລາວ.