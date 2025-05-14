ຂ່າວສານ
ສະເໜີສ້າງຕັ້ງເຂດການຄ້າເສລີ ຫາຍຟ່ອງ ດ້ວຍບັນດານະໂຍບາຍເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ບຸກທະລຸ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳສະເໜີເນື້ອໃນຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທົດແທນໃຫ້ ມະຕິສະບັບເລກທີ 35/2021 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການທົດລອງປະຕິບັດບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ພັດທະນານະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ.
ໃບສະເໜີໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ 6 ກຸ່ມນະໂຍບາຍໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ,ການເງິນ - ງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ; ລະບອບນະໂຍບາຍພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ; ສ້າງເຂດການຄ້າເສລີ ຫາຍຟ່ອງ. ບັນດາກຸ່ມນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ເຂດການຄ້າເສລີທົດລອງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ບຸກທະລຸເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນ, ການເງິນ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ, ການສົ່ງອອກ, ວິສາຫະກິດ, R&D ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.