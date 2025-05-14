Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະ​ເໜີ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ເຂ​ດ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ ຫາຍ​ຟ່ອງ ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສະ​ເພາະ, ບຸກ​ທະ​ລຸ

ທ່ານ ຫງວຽນວັນທັງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳສະເໜີເນື້ອໃນຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທົດແທນໃຫ້ ມະຕິສະບັບເລກທີ 35/2021 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການທົດລອງປະຕິບັດບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ພັດທະນານະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ.
ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳສະເໜີເນື້ອໃນຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທົດແທນໃຫ້ ມະຕິສະບັບເລກທີ 35/2021 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການທົດລອງປະຕິບັດບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ພັດທະນານະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ.

        ໃບສະເໜີໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ 6 ກຸ່ມນະໂຍບາຍໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ,ການເງິນ - ງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ; ລະບອບນະໂຍບາຍພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ; ສ້າງເຂດການຄ້າເສລີ ຫາຍຟ່ອງ. ບັນດາກຸ່ມນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ເຂດການຄ້າເສລີທົດລອງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ບຸກທະລຸເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນ, ການເງິນ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ, ການສົ່ງອອກ, ວິສາຫະກິດ, R&D ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊູ​ແອັດ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ ແລະ ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ສະ​ຫະ​ພາບ ເອີ​ຣົບ

ຊູ​ແອັດ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ ແລະ ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ສະ​ຫະ​ພາບ ເອີ​ຣົບ

ຫວຽດນາມ ຖືການເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ຊູແອັດ ເປັນສຳຄັນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top