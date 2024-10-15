ຂ່າວສານ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ
ໃນເຫດການ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ, ລາວ ຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນຈຳນວນ 80 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີການລົງທຶນ, ດ້ວຍ 256 ໂຄງການ ແລະ ຍອດເງິນລົງທຶນທັງໝົດປະມານ 5,5 ຕື້ USD. ຫວຽດນາມ ກໍຢືນອັນດັບທີ 3 ໃນຈໍານວນບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ລາວ. ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ ມີຢູ່ 17/18 ແຂວງຂອງ ລາວ ແລະ ລົງທຶນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ຍອດທຶນຈົດທະບຽນເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ລາວ ບັນລຸ 35,5 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 35% ເມື່ອທຽບໃສ່ ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ມີຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຍົກສູງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ແຮງງານ, ພ້ອມທັງເພີ່ມແຫຼ່ງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ລາວ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າລາວ, ສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າລາວ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ບັນດາໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.