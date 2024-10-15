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ຂ່າວສານ

ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ລາວ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ, ສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ (AVILA) ໄດ້ຈັດງານພົບປະສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 20 ປີ, ເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນການປະກອບສ່ວນຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕິມ (ພາບ: TTXVN)

ໃນເຫດການ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ, ລາວ ຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນຈຳນວນ 80 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີການລົງທຶນ, ດ້ວຍ 256 ໂຄງການ ແລະ ຍອດເງິນລົງທຶນທັງໝົດປະມານ 5,5 ຕື້ USD. ຫວຽດນາມ ກໍຢືນອັນດັບທີ 3 ໃນຈໍານວນບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ລາວ. ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ ມີຢູ່ 17/18 ແຂວງຂອງ ລາວ ແລະ ລົງທຶນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ຍອດທຶນຈົດທະບຽນເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ລາວ ບັນລຸ 35,5 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 35% ເມື່ອທຽບໃສ່ ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ມີຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຍົກສູງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ແຮງງານ, ພ້ອມທັງເພີ່ມແຫຼ່ງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ລາວ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າລາວ, ສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າລາວ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ບັນດາໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮາ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິສັດ​​ເສັ້ນທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຈີນ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮາ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິສັດ​​ເສັ້ນທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຈີນ

ວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Chen Yun, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ (CREC).
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