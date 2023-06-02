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ຂ່າວສານ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສະ​ເໜີ​ແກ່​ຍາວ​ເວ​ລາຫຼຸດ​ອາ​ກອນ VAT 2% ຈົນ​ໝົດ​ປີ 2024

ທ່ານ ຫວູຕຽນລົກ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສະເໜີປະຕິບັດການຫຼຸດ 2% ອາກອນ VAT ໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ແກ່ຍາວຈົນໝົດປີ 2024.
ທ່ານ ຫວູຕຽນລົກ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ກ່ຽວກັບການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ແຜນນະໂຍບາຍສືບຕໍ່ຫຼຸດອາກອນ VAT 2%, ມີສະມາຊິກຫຼາຍທ່ານໄດ້ສະເໜີແກ່ຍາວເວລາປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ເປີດກວ້າງຂົງເຂດໄດ້ຊົມໃຊ້. ທ່ານນາງ ມາຍທິເຟືອງຮວາ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ນາມດິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການແກ່ຍາວເວລາຫຼຸດ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 2% ຈົນໝົດວັນທີ 31 ທັນວາປີ 2023 ແມ່ນໄລຍະເວລາສັ້ນທີ່ສຸດ. ເພື່ອໃຫ້ນະໂຍບາຍເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ໃນຕົວຈິງ ແລະ ລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດສູງກ່ວາຕົວເລກທີ່ໄດ້ຮັບການລາຍງານ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະເໜີແກ່ຍາວນະໂຍບາຍຫຼຸດ 2% ອາກອນ VAT ຈົນໝົດປີ 2025 ຫຼືສັ້ນທີ່ສຸດແມ່ນໝົດປີ 2024.

ສ່ວນທ່ານ ຫວູຕຽນລົກ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສະເໜີປະຕິບັດການຫຼຸດ 2% ອາກອນ VAT ໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ແກ່ຍາວຈົນໝົດປີ 2024, ພ້ອມກັບບາງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ນະໂຍາບາຍດັ່ງກ່າວອາດຈະສືບຕໍ່ແກ່ຍາວເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ພວມ​ຕິດ​ຕາມ​ກຳ​ປັ່ນຊ້​ຽງ​ຢາງ​ຮົງ 10 ຂອງ​ ຈີນ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ພວມ​ຕິດ​ຕາມ​ກຳ​ປັ່ນຊ້​ຽງ​ຢາງ​ຮົງ 10 ຂອງ​ ຈີນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຈີນ ປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ.
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