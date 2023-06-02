ຂ່າວສານ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີແກ່ຍາວເວລາຫຼຸດອາກອນ VAT 2% ຈົນໝົດປີ 2024
ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ກ່ຽວກັບການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ແຜນນະໂຍບາຍສືບຕໍ່ຫຼຸດອາກອນ VAT 2%, ມີສະມາຊິກຫຼາຍທ່ານໄດ້ສະເໜີແກ່ຍາວເວລາປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ເປີດກວ້າງຂົງເຂດໄດ້ຊົມໃຊ້. ທ່ານນາງ ມາຍທິເຟືອງຮວາ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ນາມດິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການແກ່ຍາວເວລາຫຼຸດ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 2% ຈົນໝົດວັນທີ 31 ທັນວາປີ 2023 ແມ່ນໄລຍະເວລາສັ້ນທີ່ສຸດ. ເພື່ອໃຫ້ນະໂຍບາຍເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ໃນຕົວຈິງ ແລະ ລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດສູງກ່ວາຕົວເລກທີ່ໄດ້ຮັບການລາຍງານ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະເໜີແກ່ຍາວນະໂຍບາຍຫຼຸດ 2% ອາກອນ VAT ຈົນໝົດປີ 2025 ຫຼືສັ້ນທີ່ສຸດແມ່ນໝົດປີ 2024.
ສ່ວນທ່ານ ຫວູຕຽນລົກ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສະເໜີປະຕິບັດການຫຼຸດ 2% ອາກອນ VAT ໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ແກ່ຍາວຈົນໝົດປີ 2024, ພ້ອມກັບບາງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ນະໂຍາບາຍດັ່ງກ່າວອາດຈະສືບຕໍ່ແກ່ຍາວເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ.