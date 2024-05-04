ຂ່າວສານ
ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາ ມະຕິໂດຍ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມເປັນປະທານ ກ່ຽວກັບ ປີສາກົນ ແມ່ຍິງເຮັດວຽກງານກະສິກຳ
ມະຕິໂດຍກຸ່ມຫຼັກແຫຼ່ງລວມມີ: ອາເມລິກາ, ອາກຊັງຕິນ, ໂກໂລມເບຍ, ຝລັ່ງ, ອີຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໂມຣົກໂກ, ເປຣູ, ຟີລິບປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ ສະເໜີ ແລະ 126 ປະເທດຮ່ວມອຸປະຖຳ.ຕາມມະຕິແລ້ວ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕອບສະໜອງ ຈະສຸມໃສ່ການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດານະໂຍບາຍແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ເຊິ່ງ ແມ່ຍິງເຮັດວຽກງານກະສິກຳປະສົບ ໃນບັນດາລະບົບກະສິກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ກໍ່ແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການກະທຳ ທີ່ມຸ່ງໄປເຖິງ ກໍ່ຄືພວມໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫານີ້, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ຈະບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ.