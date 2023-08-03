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ຂ່າວສານ

ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ມະ​ຕິ​ຊົມ​ເຊີຍສັນ​ຍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທະ​ເລ​

ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ 150/193 ປະເທດສະມາຊິກ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິຊົມເຊີຍສັນຍາອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນຢູ່ເຂດນອກສິດອຳນາດສານແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ (ຫຼືຍັງເອີ້ນວ່າ ສັນຍາ BBNJ, ຫຼື ສັນຍາກ່ຽວກັບທະເລໃຫຍ່).
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາມະຕິຊົມເຊີມສັນຍາ BBNJ (ພາບ:VOV)

ຢູ່ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ. ຢູ່ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊົມເຊີຍເລື່ອງຮັບຮອງເອົາສັນຍາ BBNJ ຢ່າງເປັນທາງການ, ສ້າງຂີດໝາຍສິ້ນສຸດວິວັດການເຈລະຈາທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສັບສົນແກ່ຍາວເກືອບ 20 ປີຜ່ານມາ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ງົບປະມານ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ສັນຍາໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ກຳນົດວັນເວລາລົງນາມສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ ຈະມາເຖິງ. ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ພິຈາລະນາລົງນາມ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນເພື່ອໃຫ້ສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວມີຜົນສັກສິດໂດຍໄວ; ພ້ອມ

ສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວເປີດເຊັນໃນຮອບເວລາ 2 ປີ ນັບແຕ່ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2023 ຢູ່ ສຳນັກງານ ສປຊ, ຢູ່ນິວຢອກ ແລະ ຈະມີຜົນສັກສິດ 120 ວັນ ພາຍຫຼັງທີມີ 60 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ລະ​ດັບ​ສູງ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ລະ​ດັບ​ສູງ ອາ​ຊຽນ

ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນປີເປັນປະທານອາຊຽນ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າກອງປະຊຸມຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ
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