ຂ່າວສານ
ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາມະຕິຮຽກຮ້ອງອິດສະລາແອັນ ຢຸດຕິການມີໜ້າແບບຜິດກົດໝາຍຢູ່ເຂດດິນແດນ ປາແລັດສະຕິນຖືກຢຶດຄອງ
ດ້ວຍບັດເຫັນດີ 124, ບັດຄ້ານ 14 ບັດ ແລະ ບັດຂາວ 43 ບັດ, ວັນທີ 18 ກັນຍາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິຮຽກຮ້ອງອິດສະລາແອັນ ຢຸດຕິການມີໜ້າແບບຜິດກົດໝາຍຂອງປະເທດນີ້ ຢູ່ເຂດດິນແດນ ປາແລັດສະຕິນຖືກຢຶດຄອງ. ມະຕິໄດ້ຮຽກຮ້ອງອິດສະລາແອັນປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ຖອນບັນດາກຳລັງທະຫານອອກຈາກເຂດນີ້, ຢຸດຕິທຸກການເຄື່ອນໄຫວສ້າງເຂດຕັ້ງຖີ່ນຖານຄົງທີ່ໃໝ່, ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ໃໝ່ ອອກຈາກເຂດດິນແດນຖືກຢຶດຄອງ ແລະ ມ້າງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຝາກັ້ນ ໂດຍອິດສະລາແອັນກໍ່ສ້າງຢູ່ພາຍໃນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນຖືກຢຶດຄອງ. ມະຕິກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອິດສະລາແອັນອະນຸຍາດໃຫ້ ປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ທີ່ເສຍເຮືອນປະຊານໃນວິວັດການຢຶດຄອງໄດ້ກັບເມືອບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ພ້ອມທັງ ຊົດເຊີຍຄວາມຜົນເສຍຫາຍໂດຍ ວິວັດການຢຶດຄອງກໍ່ຂຶ້ນ. ມະຕິສະບັບນີ້ ໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງທີ່ເດືອນກໍລະກົດ ສານຍຸທິຕຳສາກົນ ໄດ້ຖືວ່າ ເລື່ອງອິດສະລາແອັນ ຮັກສາການມີໜ້າຢູ່ເຂດ ປາແລັດສະຕິນຖືກຢຶດຄອງ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ແລະ ທຸກປະເທດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ບໍ່ຍອມຮັບການຢຶດຄອງທີ່ແກ່ຍາວໃນຫຼາຍທົດສະວັດຄືແນວນີ້.