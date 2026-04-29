ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມື, ສ້າງບັນດາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ອາຊຽນ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄັ້ງທີ 5 ຂອງ ຄະນະກຳມະການປະສານງານສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ AIPA (WAIPA) ວັນທີ 27 ເມສາ, ຕາງໜ້າສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຄື່ອນໄຫວສະເພາະກິດຢູ່ກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການໂອ້ລົມສົນທະນາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານນາງ ທ້າຍກິ່ງມາຍຢຸງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 35% ຈຳນວນແມ່ຍິງ ໃນບັນຊີລາຍຊື່ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນໃນອາຍຸການ 2026 – 2031.
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະບູລະນະກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ຊຸດທີ XVI ໂດຍໄວ. ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາລັດຖະສະພາ ອາຊຽນ ໃນການສ້າງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງ, ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ອາຊຽນ ເພື່ອພ້ອມກັນແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນຫາຫົວຂໍ້ ໃນພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈຄື: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ.